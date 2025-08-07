Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 18:05

Не картошка, а шедевр — с этими хитростями пюрешка станет в 10 раз вкуснее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельное пюре с беконом и сыром — это не просто гарнир, а полноценное вкусное блюдо. Хрустящие кусочки бекона и расплавленный сыр делают привычный вкус картошки по-настоящему праздничным. Такое пюре станет любимым блюдом всей семьи и украсит любой стол.

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг;
  • бекон — 5 ломтиков;
  • молоко — 120 мл;
  • сыр — 70 г;
  • сметана — 120 мл;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зеленый лук — для подачи.

Приготовление:

  1. Картофель очистите, отварите до готовности и слейте воду.
  2. Бекон обжарьте до хрустящего состояния и нарежьте.
  3. В горячий картофель влейте теплое молоко и разомните в пюре.
  4. Добавьте натертый сыр, перемешайте до полного растворения.
  5. Положите сметану и кусочки бекона, посолите и поперчите.
  6. Подавайте, посыпав мелко нарезанным зеленым луком.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
картофель
бекон
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
