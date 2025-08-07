Не картошка, а шедевр — с этими хитростями пюрешка станет в 10 раз вкуснее

Картофельное пюре с беконом и сыром — это не просто гарнир, а полноценное вкусное блюдо. Хрустящие кусочки бекона и расплавленный сыр делают привычный вкус картошки по-настоящему праздничным. Такое пюре станет любимым блюдом всей семьи и украсит любой стол.

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

бекон — 5 ломтиков;

молоко — 120 мл;

сыр — 70 г;

сметана — 120 мл;

соль, перец — по вкусу;

зеленый лук — для подачи.

Приготовление:

Картофель очистите, отварите до готовности и слейте воду. Бекон обжарьте до хрустящего состояния и нарежьте. В горячий картофель влейте теплое молоко и разомните в пюре. Добавьте натертый сыр, перемешайте до полного растворения. Положите сметану и кусочки бекона, посолите и поперчите. Подавайте, посыпав мелко нарезанным зеленым луком.

