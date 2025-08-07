Не картошка, а шедевр — с этими хитростями пюрешка станет в 10 раз вкуснее

Картофельное пюре с беконом и сыром — это не просто гарнир, а полноценное вкусное блюдо. Хрустящие кусочки бекона и расплавленный сыр делают привычный вкус картошки по-настоящему праздничным. Такое пюре станет любимым блюдом всей семьи и украсит любой стол.
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг;
- бекон — 5 ломтиков;
- молоко — 120 мл;
- сыр — 70 г;
- сметана — 120 мл;
- соль, перец — по вкусу;
- зеленый лук — для подачи.
Приготовление:
- Картофель очистите, отварите до готовности и слейте воду.
- Бекон обжарьте до хрустящего состояния и нарежьте.
- В горячий картофель влейте теплое молоко и разомните в пюре.
- Добавьте натертый сыр, перемешайте до полного растворения.
- Положите сметану и кусочки бекона, посолите и поперчите.
- Подавайте, посыпав мелко нарезанным зеленым луком.
