07 августа 2025 в 13:30

Каринто — хрустящие японские палочки! Традиционная выпечка за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Каринто — хрустящие японские палочки! Традиционная японская закуска в виде длинных закусочных колбасок, покрытых ароматной карамелью. Идеально к чаю или как легкий перекус!

Ингредиенты для теста

  • Мука пшеничная — 150 г
  • Сахар — 15 г
  • Разрыхлитель — 1/3 ч. л.
  • Вода — 70 мл
  • Соль — щепотка

Для карамели

  • Коричневый тростниковый сахар — 100 г
  • Вода — 2–3 ст. л.

Приготовление

  1. Тесто. В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. Постепенно вливайте воду, замешивая эластичное тесто. Накройте влажным полотенцем и оставьте на 20 минут.
  2. Формирование. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5 см. Разрежьте на 4–5 частей, каждую нашинкуйте полосками шириной 1 см. Скатайте их в тонкие «верёвочки» между ладонями.
  3. Обжарка. Разогрейте масло. Обжаривайте палочки порциями до золотистого цвета (2–3 минуты). Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.
  4. Карамель. В сотейнике смешайте сахар и воду. На среднем огне доведите до кипения, варите 3–5 минут, пока не получится густой сироп. Снимите с огня.
  5. Сборка. Окуните палочки в карамель, быстро перемешайте. Выложите на пергамент, дайте застыть.

Ранее мы готовили шоколадно-вишневый десерт за 10 минут! Простой бисквит и крем.

десерты
сладости
сахар
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
