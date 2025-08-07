Каринто — хрустящие японские палочки! Традиционная выпечка за 15 минут

Каринто — хрустящие японские палочки! Традиционная японская закуска в виде длинных закусочных колбасок, покрытых ароматной карамелью. Идеально к чаю или как легкий перекус!

Ингредиенты для теста

Мука пшеничная — 150 г

Сахар — 15 г

Разрыхлитель — 1/3 ч. л.

Вода — 70 мл

Соль — щепотка

Для карамели

Коричневый тростниковый сахар — 100 г

Вода — 2–3 ст. л.

Приготовление

Тесто. В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. Постепенно вливайте воду, замешивая эластичное тесто. Накройте влажным полотенцем и оставьте на 20 минут. Формирование. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5 см. Разрежьте на 4–5 частей, каждую нашинкуйте полосками шириной 1 см. Скатайте их в тонкие «верёвочки» между ладонями. Обжарка. Разогрейте масло. Обжаривайте палочки порциями до золотистого цвета (2–3 минуты). Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Карамель. В сотейнике смешайте сахар и воду. На среднем огне доведите до кипения, варите 3–5 минут, пока не получится густой сироп. Снимите с огня. Сборка. Окуните палочки в карамель, быстро перемешайте. Выложите на пергамент, дайте застыть.

