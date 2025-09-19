Лаханоризо с капустой и рисом: простой рецепт греческого блюда для ужина

Лаханоризо — традиционное греческое блюдо из капусты и риса, которое поражает своей простотой и насыщенным вкусом. Оно идеально подходит для здорового питания, так как содержит много клетчатки и витаминов.

Для приготовления мелко нашинкуйте 1 кг белокочанной капусты. Обжарьте на оливковом масле 2 измельченные луковицы до прозрачности, добавьте капусту и тушите 15 минут под крышкой. Затем добавьте 1 стакан риса, 500 мл овощного бульона или воды, соль, перец по вкусу. Тушите на медленном огне 20–25 минут до готовности риса.

Вкус лаханоризо получается нежным, с приятной сладостью капусты. Этот простой рецепт греческого блюда спасет, когда нужно приготовить вкусный обед или ужин. Лаханоризо особенно хорошо тем, что требует минимальных затрат и при этом выглядит очень аппетитно и сытно.

