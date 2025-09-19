«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 20:36

Лаханоризо с капустой и рисом: простой рецепт греческого блюда для ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лаханоризо — традиционное греческое блюдо из капусты и риса, которое поражает своей простотой и насыщенным вкусом. Оно идеально подходит для здорового питания, так как содержит много клетчатки и витаминов.

Для приготовления мелко нашинкуйте 1 кг белокочанной капусты. Обжарьте на оливковом масле 2 измельченные луковицы до прозрачности, добавьте капусту и тушите 15 минут под крышкой. Затем добавьте 1 стакан риса, 500 мл овощного бульона или воды, соль, перец по вкусу. Тушите на медленном огне 20–25 минут до готовности риса.

Вкус лаханоризо получается нежным, с приятной сладостью капусты. Этот простой рецепт греческого блюда спасет, когда нужно приготовить вкусный обед или ужин. Лаханоризо особенно хорошо тем, что требует минимальных затрат и при этом выглядит очень аппетитно и сытно.

Ранее стало известно, как приготовить курицу с капустой на одном противне: этот ужин экономит время и силы.

рецепты
ужины
рис
капуста
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
В Москве полыхает склад с кислородными баллонами
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.