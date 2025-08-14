Квашеная капуста, которой вы не ожидали: с ананасом и клюквой для гурманов

Квашеная капуста может быть не только классическим гарниром, но и эффектным блюдом, которое удивит гостей. Попробуйте необычный вариант с клюквой и ананасом — он порадует свежестью, легкой кислинкой и ярким вкусом.

Для основы выбирайте плотный кочан белокочанной капусты — так она сохранит аппетитный хруст.

Вам понадобится:

капуста — 1 кочан;

ананас — 1 шт.;

клюква — 150 г;

соль — 1 ст. л.;

куркума — 0,5 ч. л.

Как приготовить:

Нашинкуйте капусту, оставляя среднюю толщину полосок, чтобы хруст сохранился. Клюкву промойте. Ананас очистите, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Смешайте капусту, ананас и клюкву в глубокой миске. Добавьте соль и куркуму. Перетрите смесь руками, но аккуратно, чтобы сохранить целостность фруктов и ягод. Переложите заготовку в чистую емкость, утрамбуйте и установите гнет. Капуста должна полностью находиться в собственном соке. Квасьте при комнатной температуре минимум 4 дня. Уже через сутки появится легкий кисловатый аромат. Ежедневно протыкайте капусту до дна, чтобы выпустить газы.

Такой рецепт сочетает в себе традицию и экзотику, а на праздничном столе он точно станет центром внимания.

