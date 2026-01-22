Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026

Куриные сердечки делаю так — съедают подчистую: простой рецепт с шампиньонами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Раньше у нас сердечки ели неохотно, пока я не стала готовить их вот так. Без долгой возни, без жесткости и с таким соусом, что вымакивают до последней капли. Сердечки получаются мягкие, сочные, а шампиньоны добавляют насыщенный вкус — блюдо разлетается быстрее, чем успеваю поставить на стол.

Ингредиенты: куриные сердечки — 400 г, шампиньоны — 300 г, лук — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, растительное масло — 2 ст. л., сметана — 3–4 ст. л., розмарин — 2 веточки, соль и черный перец — по вкусу, петрушка — для подачи.

Как готовлю: сердечки хорошо промываю, обсушиваю и срезаю лишний жир. Лук режу кубиками, шампиньоны — пластинками. На разогретой сковороде с маслом сначала обжариваю лук с грибами около 5 минут, до легкого золотистого цвета. Добавляю сердечки, перемешиваю, накрываю крышкой и тушу 10 минут на среднем огне. Затем кладу раздавленный чеснок и веточки розмарина — аромат сразу становится насыщенным. Готовлю еще 5 минут. Сметану развожу небольшим количеством воды, солю, перчу и вливаю в сковороду. Убавляю огонь и томлю под крышкой около 10 минут, пока соус не станет нежным и однородным. Перед подачей розмарин убираю, посыпаю петрушкой и даю блюду немного настояться.

Ранее мы делились рецептом винегрета, который понравится всем. Добавьте этот ингредиент и посмотрите на салат по-новому.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
