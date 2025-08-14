Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Куриные котлеты с кабачком и рисом! Суперский рецепт для похудения

Куриные котлеты с кабачком и рисом! Суперский рецепт для похудения! Этот рецепт — идеальный способ сделать куриные котлеты сочными и полезными! Кабачок добавляет нежность, а рис делает их более сытными. Отличный вариант для детского меню или диетического ужина. На 100 граммов около 110 калорий.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 500 г
  • Кабачок — 200 г
  • Рис — 100 г (отварной)
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Зелень (укроп/петрушка) — 1 пучок
  • Мука цельнозерновая — 2–3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Масло для жарки — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Пропустите куриное филе, морковь и лук через мясорубку. Кабачок натрите на крупной терке, слегка отожмите сок. Смешайте фарш с кабачком, отварным рисом, рубленой зеленью и яйцом. Посолите, поперчите и тщательно вымесите.
  2. Сформируйте котлеты, обваляйте в муке и обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки (по 4–5 минут с каждой стороны).

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

