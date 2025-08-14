Куриные котлеты с кабачком и рисом! Суперский рецепт для похудения

Куриные котлеты с кабачком и рисом! Суперский рецепт для похудения! Этот рецепт — идеальный способ сделать куриные котлеты сочными и полезными! Кабачок добавляет нежность, а рис делает их более сытными. Отличный вариант для детского меню или диетического ужина. На 100 граммов около 110 калорий.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г

Кабачок — 200 г

Рис — 100 г (отварной)

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Зелень (укроп/петрушка) — 1 пучок

Мука цельнозерновая — 2–3 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Масло для жарки — 1 ст. л.

Приготовление

Пропустите куриное филе, морковь и лук через мясорубку. Кабачок натрите на крупной терке, слегка отожмите сок. Смешайте фарш с кабачком, отварным рисом, рубленой зеленью и яйцом. Посолите, поперчите и тщательно вымесите. Сформируйте котлеты, обваляйте в муке и обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки (по 4–5 минут с каждой стороны).

