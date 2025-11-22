Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 07:03

Куриные бомбочки с грибной начинкой а-ля жюльен — мой беспроигрышный рецепт, если надо удивить гостей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти бомбочки созданы для праздничного стола! Хрустящая золотистая корочка скрывает сочный куриный фарш и изысканную начинку со вкусом жюльена — с грибами, сливками и тягучим сыром.

Для начинки мелко нарезаю лук и шампиньоны (400 г), обжариваю до мягкости, добавляю соль, специи, 2 измельченных зубчика чеснока, вливаю 100 мл сливок комнатной температуры и тушу под крышкой 5 минут. В 800 г куриного фарша добавляю соль и специи, тщательно вымешиваю и отбиваю для упругости.

Делю фарш на равные части. На пищевой пленке формирую из каждой части тонкую лепешку, в центр выкладываю грибную начинку и тертый сыр (140 г). Аккуратно поднимаю края пленки, соединяю фарш со всех сторон, формируя шар, снимаю пленку, запечатываю шов влажной рукой и обваливаю бомбочку в панировочных сухарях. Выкладываю на противень с пергаментом и выпекаю при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки. Подаю с зеленью и бальзамическим соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

