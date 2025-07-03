Куриное «эскимо» в беконе: сочные палочки для всей семьи

Хотите удивить домашних необычной подачей привычных продуктов? Эти сочные куриные палочки в хрустящем беконе станут настоящим хитом на вашем столе! Готовятся они просто, а съедаются моментально.

Мои мужчины просто обожают это блюдо — особенно когда готовлю его на мангале. Ароматный дымок делает вкус еще насыщеннее, но и в духовке получается не менее вкусно!

Ингредиенты

2 куриных филе

1/2 луковицы

1 яйцо

1–2 ст. л. манки

40 г бекона

Специи по вкусу

Куриное филе с луком измельчаем в блендере до состояния фарша. Добавляем яйцо, манку, соль и любимые специи — у меня это обычно зира и сушеный чеснок. Даем фаршу настояться 30 минут в холодильнике.

Мокрыми руками формируем из фарша продолговатые колбаски, нанизываем на шпажки и оборачиваем полосками бекона. Для надежности можно на 20 минут отправить в морозилку — так лучше держат форму.

Запекаем под грилем при 200 °C около 30 минут до румяной корочки. Подаем с овощным салатом или картофельным пюре — пальчики оближешь! Особенно хороши эти палочки с соусом барбекю или сметанным.

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