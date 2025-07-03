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03 июля 2025 в 22:13

Куриное «эскимо» в беконе: сочные палочки для всей семьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите удивить домашних необычной подачей привычных продуктов? Эти сочные куриные палочки в хрустящем беконе станут настоящим хитом на вашем столе! Готовятся они просто, а съедаются моментально.

Мои мужчины просто обожают это блюдо — особенно когда готовлю его на мангале. Ароматный дымок делает вкус еще насыщеннее, но и в духовке получается не менее вкусно!

Ингредиенты

  • 2 куриных филе
  • 1/2 луковицы
  • 1 яйцо
  • 1–2 ст. л. манки
  • 40 г бекона
  • Специи по вкусу

Куриное филе с луком измельчаем в блендере до состояния фарша. Добавляем яйцо, манку, соль и любимые специи — у меня это обычно зира и сушеный чеснок. Даем фаршу настояться 30 минут в холодильнике.

Мокрыми руками формируем из фарша продолговатые колбаски, нанизываем на шпажки и оборачиваем полосками бекона. Для надежности можно на 20 минут отправить в морозилку — так лучше держат форму.

Запекаем под грилем при 200 °C около 30 минут до румяной корочки. Подаем с овощным салатом или картофельным пюре — пальчики оближешь! Особенно хороши эти палочки с соусом барбекю или сметанным.

Ищете простую, но эффектную заготовку на зиму? Маринованная морковь с чесноком — идеальный вариант! Она выручит, если осталась морковь «некондиция» — кривая, мелкая или слишком крупная.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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