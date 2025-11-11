Курицу больше не жарю. Готовлю ужин «под шубой»: нужны грудка, грибы и сыр — эту вкуснятину съедят без ничего

Вечер, все устали, а нужно быстро накормить семью чем-то вкусным и сытным. Знакомая ситуация? Тогда куриная грудка «под шубой» — ваш идеальный вариант. Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка. Нежное куриное филе, сочные грибы и ароматная сырная корочка — сочетание, перед которым невозможно устоять. Готовится все элементарно, из самых доступных продуктов, а результат выглядит так, будто вы провели на кухне полдня. Такой ужин соберет за столом всех, даже тех, кого не загнать домой с улицы.

Нам понадобится: 2 крупные куриные грудки, 300 г шампиньонов, 200 г твердого сыра, 1 луковица, 150 мл сметаны или майонеза, соль, перец, растительное масло. Куриные грудки слегка отбейте, посолите и поперчите. Обжарьте их на сильном огне до золотистой корочки с двух сторон и выложите в форму для запекания. На той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и грибы до готовности и легкой румяности. Равномерно распределите грибную поджарку поверх куриных грудок. Сметану или майонез смешайте с небольшим количеством воды (2-3 ст. л.) и полейте этим соусом грибы. Сверху обильно посыпьте натертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут, пока сыр не расплавится и не образует аппетитную золотистую корочку.

