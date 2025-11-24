День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 19:09

Курицу больше не жарю. Готовлю по-албански под шубой — нужны грудка, сметана и чесночок!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы устали от сухого и безвкусного мяса, хочется чего-то действительно сочного, ароматного и в то же время простого в приготовлении — этот рецепт создан для вас! Мясо по-албански под шубой — это именно то блюдо, которое станет настоящим открытием. Нежнейшая куриная грудка в компании с помидорами, сыром и сметанным соусом превращается в настоящий кулинарный шедевр. Аппетитная румяная корочка, сочная текстура и насыщенный вкус — это блюдо одинаково хорошо подойдет и для праздничного стола, и для повседневного ужина. При всей своей впечатляющей внешней сложности готовится оно на удивление легко и быстро!

Для начала подготовим мясо: 500 г куриной грудки нарежьте небольшими кусочками, добавьте 1 мелко нарезанную луковицу, 1 зубчик чеснока, 1 яйцо, 2 ст. л. картофельного крахмала, 2 ст. л. сметаны, 1 ч. л. специй для курицы, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте и выложите в форму для запекания. Теперь готовим соус: смешайте 100 мл кефира, 2 ст. л. сметаны и 1 ч. л. аджики. Равномерно полейте этим соусом мясо. Сверху выложите 1 нарезанный кружочками помидор и посыпьте 150 г тертого голландского сыра. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим с любым гарниром — рисом, картофелем или свежими овощами.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Какой же праздник без «Любовницы»: после этого салата мужчины остаются дома, и вот почему
Общество
Какой же праздник без «Любовницы»: после этого салата мужчины остаются дома, и вот почему
На новогоднем столе ему нет равных. Салат «Каприз» — простой рецепт для праздничных вечеров и дней рождения
Общество
На новогоднем столе ему нет равных. Салат «Каприз» — простой рецепт для праздничных вечеров и дней рождения
Идеальный цезарь с курицей — наконец раскрыт секрет соуса
Семья и жизнь
Идеальный цезарь с курицей — наконец раскрыт секрет соуса
С этим рецептом забыл о сухой курятине: готовлю в гавайском стиле — мясо всегда получается сочным и нежным
Общество
С этим рецептом забыл о сухой курятине: готовлю в гавайском стиле — мясо всегда получается сочным и нежным
Куриная грудка может быть самым сочным блюдом на столе: топ-7 рецептов!
Семья и жизнь
Куриная грудка может быть самым сочным блюдом на столе: топ-7 рецептов!
рецепты
курица
грудка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге могут смягчить правила оплаты парковки
Зара назвала три вещи, которые родители обязаны давать своим детям
Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой
Стоматолог назвала нестандартный способ профилактики кариеса
В школе в ХМАО вместо звонка на урок будет звучать SHAMAN
Судебные разборки Разина с «Ласковым маем» обернулись уголовным скандалом
Обезлюдивший без россиян финский аэропорт превратился в закусочную
В Госдуме назвали главное отличие между тактиками ВС России и ВСУ
Расчехляют «Орешник»? Украина готовится к самому массированному обстрелу
Суд вынес решение по аресту Лерчек и ее мужа
В европейской стране уничтожили миллионы «стухших» доз вакцин от COVID-19
Пятеро россиян выпили суррогатный алкоголь и умерли
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за смерти олимпийского чемпиона
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России
Фото от Интерпола: педофил спустя 20 лет ответил за растление крестницы
С бухгалтеров армавирского СИЗО-2 взыщут 9,5 млн рублей
Суд оправдал «последовательницу Родиона Раскольникова»
Стало известно, смогут ли США исключить ЕС из мирных переговоров по Украине
В Саратове пассажир заплатил таксисту за поездку наркотиками
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.