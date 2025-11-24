Курицу больше не жарю. Готовлю по-албански под шубой — нужны грудка, сметана и чесночок!

Если вы устали от сухого и безвкусного мяса, хочется чего-то действительно сочного, ароматного и в то же время простого в приготовлении — этот рецепт создан для вас! Мясо по-албански под шубой — это именно то блюдо, которое станет настоящим открытием. Нежнейшая куриная грудка в компании с помидорами, сыром и сметанным соусом превращается в настоящий кулинарный шедевр. Аппетитная румяная корочка, сочная текстура и насыщенный вкус — это блюдо одинаково хорошо подойдет и для праздничного стола, и для повседневного ужина. При всей своей впечатляющей внешней сложности готовится оно на удивление легко и быстро!

Для начала подготовим мясо: 500 г куриной грудки нарежьте небольшими кусочками, добавьте 1 мелко нарезанную луковицу, 1 зубчик чеснока, 1 яйцо, 2 ст. л. картофельного крахмала, 2 ст. л. сметаны, 1 ч. л. специй для курицы, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте и выложите в форму для запекания. Теперь готовим соус: смешайте 100 мл кефира, 2 ст. л. сметаны и 1 ч. л. аджики. Равномерно полейте этим соусом мясо. Сверху выложите 1 нарезанный кружочками помидор и посыпьте 150 г тертого голландского сыра. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим с любым гарниром — рисом, картофелем или свежими овощами.

