Дело админов «Кремлевской прачки»: кто арестован, у кого вымогали деньги

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тверской районный суд Москвы арестовал бизнесмена Александра Санина, подозреваемого в вымогательстве денег через Telegram-канал «Кремлевская прачка», сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. Предположительно, Санин — помощник администратора ресурса, ранее арестованного экс-полковника ФСБ Михаила Полякова. Чем известен Поляков, сколько лет тюрьмы грозит ему и Санину — в материале NEWS.ru.

Когда задержали людей, связанных с «Кремлевской прачкой»

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» 14 июля 2023-го заявил, что, вечером 13 июля задержали администраторов «Кремлевской прачки». Официально информация ни одним из ведомств не подтверждалась. Проект с аудиторией свыше 250 тысяч подписчиков не обновлялся с 18:23 мск 13 июля, последний пост посвящен критике от западных политиков в сторону Украины.

«ВЧК-ОГПУ», ссылаясь на источник, отметил, что руководство «прачки» подозреваются в вымогательстве: предположительно, оно требовало деньги за отказ публиковать определенные данные о некоторой персоне. «ВЧК-ОГПУ» добавил, что «Кремлевскую прачку» считают каналом, близким к Центру по борьбе с экстремизмом МВД.

Позже Telegram-канал «112» сообщил, что задержанным оказался полковник ФСБ в отставке Михаил Поляков, подозреваемый в вымогательстве у влиятельных политиков и бизнесменов. По данным «112», Полякова задержали утром 14 июля в собственной квартире и доставили в ГСУ ГУ МВД по Москве. По информации источника, экс-силовик руководил также каналами «Силовики» и Brief.

Кроме того, 15 июля Тверской районный суд Москвы арестовал бизнесмена Александра Санина, также подозреваемого в вымогательстве денег через Telegram-канал «Кремлевская прачка», сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. Предположительно, Санин — помощник Полякова.

Как отреагировали каналы «Силовики» и Brief на задержание Полякова

Brief официально опроверг информацию о работе в их коллективе человека с такими именем. С похожим заявлением выступили и «Силовики».

«Канал „Силовики“ заявляет, что задержанного по данным ряда СМИ Михаила Полякова не было в администраторах канала», — говорится в публикации.

«Телеграм-канал „112“ сообщает о задержании некоего Михаила Полякова, „бывшего полковника ФСБ, а ныне администратора телеграм-каналов „Кремлевская прачка“, „Силовики“ и „Brief““ (цитата по каналу). Сообщаем, что в нашей команде не было и нет человека с таким именем», — отметили в Brief.

В «Кремлевской прачке» по состоянию на 18:00 15 июля нет новых публикаций.

Кто такой Михаил Поляков

Ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов в своем Telegram-канале прокомментировал задержание экс-сотрудника ФСБ Михаила Полякова. По словам журналиста, Поляков «всю жизнь отдал работе в органах безопасности России». По данным Карнаухова, фигурант занимал оперативно-начальствующие должности, а его деятельность была связана с борьбой с терроризмом, противодействием политическому экстремизму, а также обеспечивала «наступательную борьбу с несистемной оппозицией».

«Он (Михаил Поляков. — NEWS.ru) и есть тот самый „ответственный от ФСБ“, о котором столько писали радикальные СМИ, благодаря которому в Москве были предотвращены массовые погромы и нападения на силовиков <...> Все последнее время [Михаил] Поляков вел проекты в поддержку СВО. Еще один важный факт из его биографии, чтобы до конца понять кто такой Михаил: он был руководителем службы по защите конституционного строя УФСБ по Москве», — заявил Карнаухов.

По словам Карнаухова, Поляков «лично руководил антитеррористическими операциями, в результате которых были задержаны боевики, планировавшие взрывы в российской столице. Поляков награжден многими ведомственными и государственными наградами».

Фото: Пресс-служба Тверского суда Экс-полковник ФСБ Михаил Поляков на заседании Тверского суда Москвы

У кого и какие суммы могли вымогать Поляков и Санин

Полякова задержали за публикацию ложной и порочащей честь информации о руководстве IT-холдинга «Ланит», сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, за удаление этих сведений Поляков и его сообщники требовали с компании крупную сумму денег.

Информация была размещена в Telegram-каналах «Незыгарь» и «Компромат-ГРУПП» в 2020 году. Злоумышленники потребовали от холдинга $66 тысяч за то, что удалят ее и не будут публиковать в течение трех месяцев. По истечении этого срока компания должна была оплатить блокировку еще на три месяца.

Baza утверждает, что руководство «Ланита» три года платило за блок на публикации в «Незыгаре» — всего Поляков получил около 40 млн рублей.

Кроме того, в отношении Полякова возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере. Материалы направлены в Тверской суд столицы для избрания меры пресечения. Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу, в итоге суд арестовал Полякова на два месяца.

По сведениям Baza, переговоры с 48-летним Поляковым — ныне замдиректора по безопасности АНО «дирекция всемирного фестиваля молодежи» вел сотрудник «Ланита» по фамилии Упатов. Каждые несколько месяцев последнему приходилось отправлять очередной транш за блок, предполагает канал. По предварительным данным, средства чаще всего перечислялись на криптокошелек: последний транш провели вечером 13 июля, а уже на следующий день Полякова задержали, отмечает Baza, в то же время поймали и Санина.

Юрист объяснил, по какой схеме Telegram-каналы вымогают деньги

Различные Telegram-каналы вымогают у бизнесменов деньги через порочащие их сведения, зачастую с несуществующими деталями, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, задача автора — найти в Сети любой компромат, переписать его на свой манер, после чего опубликовать его в кратчайшие сроки. Жертвы вымогательств зачастую боятся публичной огласки своих действий, а потому они готовы платить вымогателям, утверждает Хаминский.

«Вероятно, часть жертв боялись огласки реально порочащих их сведений, другие не могли доказать сам факт преступных посягательств, третьи не могли сподвигнуть правоохранителей на проведение активных оперативно-разыскных мероприятий», — отметил юрист.

По его словам, наполнение таких Telegram-каналов служит ширмой для обывателей, которым может показаться, что авторы знают все. Таким образом и создаются условия для реального вымогательства, подчеркнул Хаминский. При этом он отметил, что вымогательства в Сети не могут пройти безнаказанно, так как везде остается цифровой след, а все владельцы Telegram-каналов с провокационными материалами находятся на учете у компетентных органов.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Сколько лет тюрьмы грозит фигурантам дела «Кремлевской прачки»

Подозреваемые в вымогательстве денег у IT-гиганта «Ланит» авторы Telegram-канала «Кремлевская прачка» могут получить сроки до 20 лет, предположил Хаминский. В разговоре с NEWS.ru эксперт пояснил, что сама инкриминируемая фигурантам статья предполагает до 15 лет лишения свободы, но ее может утяжелить факт признания редакции канала преступным сообществом.

«Только за случай с „Ланитом“, согласно ст. 163 УК РФ, наказание может составить до 15 лет лишения свободы. Если же докажут факт создания преступного сообщества, то по установленному кодексом правилу сложения сроков санкция возрастет до 20 лет колонии строгого режима», — говорит Хаминский.

Юрист предполагает, что авторы канала недооценили свою жертву и уверены, что у большой компании есть все способы задокументировать произошедшие преступления.

«На IT-гиганте „Ланит“, судя по всему, Telegram-каналы сломали зубы. В распоряжении подобных компаний имеются сотни специалистов, способных задокументировать любые действия по вымогательству, в чем бы они не выражались. Потому в этот раз фигурантам такие вещи с рук не сойдут. Не исключаю, что в ходе следствия выявят и другие факты вымогательства. Так что срок будет большой», — уверяет эксперт.

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