«112»: задержанным админом «Кремлевской прачки» оказался экс-сотрудник ФСБ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «112» подтверждает поступавшие ранее сообщения о задержании администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка». По сведениям «112», задержанным оказался полковник ФСБ в отставке Михаил Поляков.

Михаила Полякова подозревают в вымогательстве у влиятельных политиков и бизнесменов, пишут СМИ. Утром он был задержан в своей квартире и доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве, где находится и сейчас. Предъявлены ли ему обвинения, не уточняется. По сообщению источника, это бывший сотрудник силового ведомства также администрировал каналы «Силовики» и Brief. Но Telegram-канал Brief опубликовал официальное обращение, где заявил, что в их команде никогда не было человека с таким именем. Позже Brief написал со ссылкой на источник в ГСУ по Москве, что Поляков вел канал «Незыгарь». Позже открестился от сотрудничества с экс-сотрудником ФСБ и канал «Силовики».

Ранее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что вечером 13 июля были задержаны администраторы Telegram-канала «Кремлевская прачка». Канал, у которого более 250 тысяч подписчиков, не обновлялся со вчерашнего дня. Последний пост был посвящен критике от западных политиков в сторону Украины. Официально эта информация до сих пор ни одним из ведомств не подтверждалась.