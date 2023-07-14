«ВЧК-ОГПУ»: задержаны администраторы Telegram-канала «Кремлевская прачка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что вечером 13 июля были задержаны администраторы Telegram-канала «Кремлевская прачка». Официально эта информация ни одним из ведомств не подтверждалась. Канал, у которого более 250 тысяч подписчиков, не обновлялся со вчерашнего дня. Последний пост был посвящен критике от западных политиков в сторону Украины.

«ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник рассказал, что владельцы канала «Кремлевская прачка» задержаны за вымогательство. Они требовали деньги для того, чтобы на канале не появлялись данные о некоторой персоне. «ВЧК-ОГПУ» при этом отмечает, что «Кремлевская прачка» считалась каналом, близким к Центру по борьбе с экстремизмом МВД.

В феврале Тверской районный суд Москвы арестовал администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова. Его обвинили в вымогательстве и нанесении ущерба бизнесмену на 12 млн рублей. В правоохранительных органах отмечали, что Гусов также является администратором Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», но канал опубликовал сообщение, что Гусов не имеет к его деятельности никакого отношения.