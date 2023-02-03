МВД РФ показало кадры задержания администратора Telegram-канала «Новый век»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России опубликовало кадры задержания администратора Telegram-каналов «Новый век» и «ВЧК-ОГПУ» Александра Гусова. В ведомстве заявили, что сумма ущерба, который нанес Гусов, составила 12 млн рублей. Как рассказал в МВД, мужчина подозревается в шантаже публикациями фейковых материалов.

Сотрудниками подразделения МВД России, занимающегося противодействием преступлениям в сфере высоких технологий, совместно с ФСБ России задержан руководитель известного PR-агентства <...> По имеющимся данным, он координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов, — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали Гусова днем 3 февраля в Москве. По данным Telegram-канала «112», через Гусова Шварев вымогал деньги у высокопоставленных политиков и бизнесменов в обмен на не публикацию компрометирующих сведений. Помимо «ВЧК-ОГПУ» он контролировал такие Telegram-каналы, как «Компромат ГРУПП», «Караульный компромата» и «Русский криминал». Как утверждает источник ТАСС, Гусов мог вымогать деньги у создателя компании Yota Альберта Авдоляна.

Ранее сообщалось, что бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев, которых задержали в рамках уголовного дела о вымогательстве денег у главы Ростеха с помощью анонимного Telegram-канала «Тушите свет», в своих показаниях заявили, что ведущая Ксения Собчак является его владелицей.

По обвинению в вымогательстве также ранее были арестованы администраторы Telegram-канала «Адские бабки» Александра Баязитова, Ольга Архарова и Инна Чурилова. Последняя признала свою вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Она переведена под домашний арест. Архарова признала вину частично. Баязитова своей вины не признает.