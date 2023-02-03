Названа сумма ущерба по делу задержанного администратора канала «Новый век» Задержанный администратор канала «Новый век» Гусов мог нанести ущерб на 12 млн рублей

Фото: МВД РФ

Задержанный по делу о вымогательстве денежных средств администратор Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов подозревается в нанесении ущерба потерпевшему на 12 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По сведениям источника, Гусов также является администратором Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ». Он проходит по тому же делу, что и журналист «Росбалта» Александр Шварев.

Сумма ущерба по делу Гусова составляет 12 млн рублей. <...> Помимо администрирования «Нового века», Гусов также является учредителем Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», — рассказал собеседник.

По данным Telegram-канала «112», через Гусова Шварев вымогал деньги у высокопоставленных политиков и бизнесменов. В обмен он отказывался от публикации компрометирующих их сведений. Помимо «ВЧК-ОГПУ» Гусов контролировал такие Telegram-каналы, как «Компромат ГРУПП», «Караульный компромата» и «Русский криминал», отмечает «112».

Как утверждает источник ТАСС, Гусов вымогал деньги у создателя компании Yota Альберта Авдоляна.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что Гусов причастен к вымогательству у бизнесмена и мецената Альберта Авдоляна, — подчеркнули в правоохранительных органах.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что соучастники совершали противоправные действия нескольких лет. Предварительно установлено, что одну часть из 12 млн рублей получил руководитель PR-агентства, а другая была перечислена организатору криминальной схемы, который в настоящее время скрывается от правоохранительных органов за рубежом.

Следователем возбуждено уголовное дело (ч. 3, ст. 163 УК РФ). По месту проживания Гусова были проведены обыски, в ходе которых изъяты компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение, подчеркнули в пресс-службе.

Сотрудники полиции задержали Гусова днем 3 февраля в Москве. Следствие рассчитывает подать ходатайство о его заключении под стражу.

Ранее сообщалось, что бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев, которых задержали в рамках уголовного дела о вымогательстве денег у главы Ростеха с помощью анонимного Telegram-канала «Тушите свет», в своих показаниях заявили, что ведущая Ксения Собчак является его владелицей.

По обвинению в вымогательстве ранее были арестованы администраторы Telegram-канала «Адские бабки» Александра Баязитова, Ольга Архарова и Инна Чурилова. Последняя признала свою вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Она переведена под домашний арест. Архарова признала вину частично. Баязитова своей вины не признает.