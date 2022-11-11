Baza: Собчак оказалась владелицей Telegram-канала «Тушите свет» Baza: Романовский и Бигаев назвали Собчак владелицей Telegram-канала «Тушите свет»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Baza сообщает, что бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев, которых задержали в рамках уголовного дела о вымогательстве денег у главы Ростеха Сергея Чемезова с помощью анонимного Telegram-канала «Тушите свет», в своих показаниях заявили, что ведущая Ксения Собчак является его владелицей. По данным источника, обвиняемые предоставили договоры, которые они подписали с Собчак. Судя по документам, как пишет Baza, журналистка имеет непосредственное отношение к каналу, являясь его владелицей.

Baza отмечает, что Романовский и Бигаев должны были публиковать материалы по заданиям Собчак и выполнять ее заявки.

Позже Baza опубликовала фото, предположительно, договора Собчак с Бигаевым. Согласно документу, пишет канал, журналистка является продюсером проекта «Тушите свет», в том числе и одноименного Telegram-канала.

Судя по тексту договора, заключенного 1 октября, именно продюсер (то есть Собчак) давала задания исполнителям (Бигаеву и другим админам «Тушите свет»), а они уже готовили материалы на основе ее заявок, — говорится в сообщении.

Также Baza отмечает, что уполномоченным представителем Собчак в договоре указан ее коммерческий директор Кирилл Суханов.

Ранее сообщалось, что МВД запросило арест Суханова и Романовского до 24 декабря. Им предъявлено обвинение по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, фигуранты вымогали 11 миллионов рублей у Чемезова. Обвиняемые якобы требовали деньги в обмен на удаление данных о Чемезове в Telegram-канале «Тушите свет».

Также в доме Собчак, расположенном в элитном поселке Горки-8 в Московской области, прошли обыски. Хозяйку силовики не застали. Позже стало известно, что Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию.