Журналистку Баязитову арестовали на два месяца по делу о вымогательстве

Фото: Соцсети

Александра Баязитова

Журналистке Life.ru Александре Баязитовой грозит до 15 лет колонии по делу о вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кузьминского суда. Отмечается, что обвиняемую арестовали до 7 октября. Следствие считает, что Баязитова требовала деньги у Промсвязьбанка, взамен обещая не публиковать о нем негативную информацию.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Баязитовой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 октября, — огласила приговор судья.

По словам Баязитовой, она «всего лишь писала тексты для разных ресурсов» в качестве фрилансера. Она отметила, что при задержании у нее забрали всю технику и флеш-карты.

Журналистку задержали вечером 8 августа. По данным СМИ, в суде следствие просило арестовать обвиняемую, так как по делу еще не установлены все соучастники и неизвестные пока преступники могут угрожать свидетелям и силовикам.

Ранее экс-редактору Первого канала Марине Овсянниковой предъявили обвинение в распространении фейков о ВС России по мотивам политической или идеологической ненависти. Причиной возбуждения дела стал пикет, устроенный журналисткой на Софийской набережной в Москве 15 июля пикет.