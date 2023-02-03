В Москве задержали администратора крупного Telegram-канала В Москве задержали администратора Telegram-канала «Новый век» Гусова по делу о вымогательстве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве сотрудники полиции задержали администратора Telegram-канала «Новый Век» Александра Гусова по подозрению в вымогательстве денежных средств, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Следствие рассчитывает подать ходатайство о его заключении под стражу.

В ходе оперативно-разыскной деятельности сотрудники правоохранительных органов установили причастность Гусова к совершению преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ (Вымогательство). После проведения с ним следственных действий следователи намерены просить для него меру пресечения в виде заключения под стражу, — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вымогательство было совершено в особо крупном размере. Других деталей источник не раскрыл.

Ранее по обвинению в вымогательстве были арестованы администраторы Telegram-канала «Адские бабки» Александра Баязитова, Ольга Архарова и Инна Чурилова. Последняя признала свою вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Она переведена под домашний арест. Архарова признала вину частично. Баязитова своей вины не признает.

По данным судебных материалов, в качестве потерпевшего по делу проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. Фигуранткам дела предъявлено обвинение по статье о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. Всем подозреваемым грозит срок до 15 лет лишения свободы.