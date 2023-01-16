В Пензе арестовали сотрудника ФСИН за вымогательство 800 тысяч рублей Суд в Пензе арестовал сотрудника ФСИН по делу о вымогательстве 800 тысяч рублей

В Пензе ФСБ задержала сотрудника ФСИН по подозрению в вымогательстве 800 тысяч рублей у жителя города, об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК. В отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное в крупном размере). Обвиняемый был заключен под стражу.

По данным следствия, в ноябре 2022 года сотрудник ФСИН потребовал у жителя Пензы 800 тысяч рублей, угрожая применить насилие. Тот испугался и передал требуемую сумму. Позднее жертва вымогательства обратилась в правоохранительные органы.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, — говорится в сообщении СУ СКР по Пензенской области.

Ранее «Коммерсант» писал, что Головинский районный суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела бывшего начальника НИИ ФСИН Андрея Быкова. Генерал-майору внутренней службы вменяется злоупотребление должностными полномочиями при премировании сотрудников и получение взяток за это.