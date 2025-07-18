«Паровоз» из задержанных в Москве нелегалов попал на видео

«Паровоз» из задержанных в Москве нелегалов попал на видео Колонна десятков задержанных в Москве мигрантов попала на видео

На юго-западе Москвы прошел массовый рейд по иностранным гражданам, нелегально находящихся в России, сообщила пресс-служба столичного СК. Правоохранители выявили нарушения миграционного законодательства в коммерческих организациях, в том числе в хостелах, торговых площадях и кафе.

На объектах установлены иностранные граждане. Данные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона, — сказано в сообщении.

Ранее в Ярославле полицейские и дружинники выставили из хостела десятки мигрантов во время совместного рейда. По словам общественников, у иностранцев проверяли документы. Сотрудники полиции выявили нескольких нарушителей и выписали им административные протоколы.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов тем временем предложил выдворять из России иностранных граждан, совершивших мелкое хулиганство. По его словам, законопроект направлен на ужесточение мер в отношении мигрантов, которые совершают незначительные правонарушения.