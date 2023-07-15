Юрист предположил, на какой срок сядут админы «Кремлевской прачки» Юрист Хаминский: фигурантам дела «Кремлевской прачки» грозит 20 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подозреваемые в вымогании денег у IT-гиганта «Ланит» авторы Telegram-канала «Кремлевская прачка» могут получить сроки до 20 лет, предполагает юрист Александр Хаминский. В разговоре с NEWS.ru эксперт пояснил, что сама инкриминируемая фигурантам статья предполагает до 15 лет лишения свободы, но ее может утяжелить факт признания редакции канала преступным сообществом.

Только за случай с «Ланитом», согласно ст. 163 УК РФ, наказание может составить до 15 лет лишения свободы. Если же докажут факт создания преступного сообщества, то по установленному кодексом правилу сложения сроков санкция возрастет до 20 лет колонии строгого режима, — говорит Хаминский.

Юрист предполагает, что авторы канала недооценили свою жертву и уверены, что у большой компании есть все способы задокументировать произошедшие преступления.

На IT-гиганте «Ланит», судя по всему, Telegram-каналы сломали зубы. В распоряжении подобных компаний имеются сотни специалистов, способных задокументировать любые действия по вымогательству, в чем бы они не выражались. Потому в этот раз фигурантам такие вещи с рук не сойдут. Не исключаю, что в ходе следствия выявят и другие факты вымогательства. Так что срок будет большой, — уверен эксперт.

Хаминский пояснял, что различные Telegram-каналы вымогают у бизнесменов деньги через порочащие их сведения, зачастую с несуществующими деталями. По его словам, задача автора таких проектов — найти в Сети любой компромат, переписать его на свой манер, после чего опубликовать его в кратчайшие сроки. Жертвы вымогательств зачастую боятся публичной огласки своих действий, а потому они готовы платить вымогателям.