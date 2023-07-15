Юрист объяснил, как Telegram-каналы вымогают деньги у бизнеса Юрист Хаминский: Telegram-каналы вымогают у бизнеса деньги, публикуя порочащий компромат

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Различные Telegram-каналы вымогают у бизнесменов деньги через порочащие их сведения, зачастую с несуществующими деталями, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, задача автора — найти в Сети любой компромат, переписать его на свой манер, после чего опубликовать его в кратчайшие сроки. Жертвы вымогательств зачастую боятся публичной огласки своих действий, а потому они готовы платить вымогателям, утверждает Хаминский.

Вероятно, часть жертв боялись огласки реально порочащих их сведений, другие не могли доказать сам факт преступных посягательств, третьи не могли сподвигнуть правоохранителей на проведение активных оперативно-разыскных мероприятий, — отметил юрист.

По его словам, наполнение таких Telegram-каналов служит ширмой для обывателей, которым может показаться, что авторы знают все. Таким образом и создаются условия для реального вымогательства, подчеркнул Хаминский. При этом он отметил, что вымогательства в Сети не могут пройти безнаказанно, так как везде остается цифровой след, а все владельцы Telegram-каналов с провокационными материалами находятся на учете у компетентных органов.

Ранее Тверской районный суд Москвы постановил арестовать на два месяца экс-полковника ФСБ Михаила Полякова и бизнесмена Александра Санина, которых связывают с Telegram-каналами «Кремлевская прачка» и «Незыгарь». Решение было принято в рамках дела о вымогательстве в особо крупном размере.

До этого появилась информация о том, что Поляков, будучи администратором канала «Кремлевская прачка», размещал недостоверные и порочащие сведения о руководстве IT-холдинга «Ланит». За удаление материалов он с подельниками требовал от компании $66 тысяч. Более того, вымогатели хотели получать плату и за то, чтобы они не делали публикаций в дальнейшем.

Как сообщал Telegram-канал Baza, руководству «Ланита» пришлось три года платить за блокировку публикаций. В общей сложности Поляков получил порядка 40 млн рублей.

Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере. Изначально сообщалось, что он, помимо «Кремлевской прачки», вел каналы Brief и «Силовики». Однако руководство этих каналов открестилось от сотрудничества с Поляковым.