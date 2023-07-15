Стала известна причина задержания администратора «Кремлевской прачки» Baza: админа «Кремлевской прачки» задержали за посты о руководстве холдинга «Ланит»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администратор канала «Кремлевская прачка» экс-сотрудник ФСБ Михаил Поляков был задержан за публикацию ложной и порочащей честь информации о руководстве IT-холдинга «Ланит», сообщает Telegram-канал Baza. За удаление этих сведений Поляков и его сообщники требовали с компании крупную сумму денег.

Информация была размещена в Telegram-каналах «Незыгарь» и «Компромат-ГРУПП» в 2020 году. Злоумышленники потребовали от холдинга $66 тысяч за то, что удалят ее и не будут публиковать в течение трех месяцев. По истечении этого срока компания должна была оплатить блокировку еще на три месяца. Общая сумма вымогательства равная 40 млн рублей.

Ранее стало известно, что в отношении Полякова возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере. Материалы направлены в Тверской суд столицы для избрания меры пресечения. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.

Полякова задержали накануне. Первоначально сообщалось, что он, помимо «Кремлевской прачки», администрировал также каналы Brief и «Силовики». Однако они открестились от сотрудничества с Поляковым.