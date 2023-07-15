На администратора «Кремлевской прачки» возбудили уголовное дело Админ «Кремлевской прачки» Поляков стал фигурантом дела о вымогательстве в особо крупном размере

Фото: СК РФ

В отношении администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал Baza. Ему вменяется вымогательство, совершенное группой лиц или в особо крупном размере.

По предварительным данным, средства он вымогал у одного из крупнейших отечественных IT-холдингов «Ланит».

По сведениям Telegram-канала «112», материалы в отношении Полякова направлены в Тверской районный суд города Москвы для избрания ему меры пресечения. В суд также поступили материалы на второго фигуранта дела Александра Санина.

ТАСС сообщает, что следствие ходатайствует об аресте Полякова. Как сказали в пресс-службе суда, дело возбуждено по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере.

О задержании Полякова, который является бывшим сотрудником ФСБ, стало известно накануне. Первоначально сообщалось, что он, помимо «Кремлевской прачки», администрировал также каналы Brief и «Силовики». Однако они открестились от сотрудничества с Поляковым.

«Кремлевская прачка» считается каналом, близким к Центру по борьбе с экстремизмом МВД. Количество ее подписчиков превышает 250 тысяч человек. Последний опубликованный каналом пост был посвящен критике от западных политиков в сторону Украины.