Суд решил, что будет дальше с администратором «Кремлевской прачки» Суд принял решение арестовать экс-полковника ФСБ Полякова на два месяца

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Тверской районный суд Москвы постановил арестовать сроком на два месяца экс-полковника ФСБ Михаила Полякова, связанного с Telegram-каналами «Кремлевская прачка» и «Незыгарь», сообщает ТАСС. Решение было принято в рамках дела о вымогательстве в особо крупном размере.

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов в отношении подозреваемого в совершении преступления, — рассказал представитель суда.

Ранее появилась информация о том, что Поляков, будучи администратором канала «Кремлевская прачка», размещал недостоверные и порочащие сведения о руководстве IT-холдинга «Ланит». За удаление материалов он с подельниками требовал от компании $66 тысяч. Более того, вымогатели хотели получать плату и за то, чтобы они не делали публикаций в дальнейшем.

Как сообщал Telegram-канал Baza, руководству «Ланита» пришлось три года платить за блокировку публикаций. В общей сложности Поляков получил порядка 40 млн рублей.

Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере. Изначально сообщалось, что он помимо «Кремлевской прачки» вел каналы Brief и «Силовики». Однако руководство этих каналов открестилось от сотрудничества с Поляковым.