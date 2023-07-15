Суд арестовал второго фигуранта по делу «Кремлевской прачки» Суд арестовал бизнесмена Санина по делу «Кремлевской прачки»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца бизнесмена Александра Санина, подозреваемого в вымогательстве денег через Telegram-канал «Кремлевская прачка», сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. Отмечается, что Санин мог быть помощником администратора Telegram-канала, ранее арестованного экс-полковника ФСБ Михаила Полякова.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Санина до 13 сентября 2023 года, — рассказали в суде.

Ранее Тверской районный суд Москвы постановил арестовать на два месяца Полякова, которого связывают с Telegram-каналами «Кремлевская прачка» и «Незыгарь». Решение было принято в рамках дела о вымогательстве в особо крупном размере.

До этого появилась информация о том, что Поляков, будучи администратором канала «Кремлевская прачка», размещал недостоверные и порочащие сведения о руководстве IT-холдинга «Ланит». За удаление материалов он с подельниками требовал от компании $66 тысяч. Более того, вымогатели хотели получать плату и за то, чтобы они не делали публикаций в дальнейшем.

Как сообщал Telegram-канал Baza, руководству «Ланита» пришлось три года платить за блокировку публикаций. В общей сложности Поляков получил порядка 40 млн рублей.

Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере. Изначально сообщалось, что он, помимо «Кремлевской прачки», вел каналы Brief и «Силовики». Однако руководство этих каналов открестилось от сотрудничества с Поляковым.