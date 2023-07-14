По делу «Кремлевской прачки» задержаны больше людей, чем сообщалось ТАСС: по делу «Кремлевской прачки» о вымогательстве задержаны несколько человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По делу о вымогательстве, связанном с редакцией Telegram-канала «Кремлевская прачка», задержан не только бывший сотрудник ФСБ Михаил Поляков, но также еще несколько человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Никому из задержанных пока не предъявлено обвинение.

Поляков находится в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве. С ним проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Обвинения задержанному пока не предъявлялись, — сказал источник.

Первым о задержании автора «Кремлевской прачки» сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». По его данным, задержанные требовали деньги для того, чтобы на канале не появлялись данные о некоторой персоне. «ВЧК-ОГПУ» при этом отмечает, что «Кремлевская прачка» считалась каналом, близким к Центру по борьбе с экстремизмом МВД.

От сотрудничества с Поляковым открестился Telegram-канал «Силовики». Telegram-канал Brief опубликовал официальное обращение, где заявил, что в их команде никогда не было человека с таким именем. Позже Brief написал со ссылкой на источник в ГСУ по Москве, что Поляков вел канал «Незыгарь».