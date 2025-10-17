Крабовый салат «По-новому»: продукты совершенно простые, а фишка в заправке — все были в шоке, как вкусно и просто

Крабовый салат «По-новому»: продукты совершенно простые, а фишка в заправке — все были в шоке, как вкусно и просто

Крабовый салат «По-новому»: продукты совершенно простые, а фишка в заправке — все были в шоке, как вкусно и просто. Этот салат поразит вас оригинальным сочетанием нежных крабовых палочек, сливочного сыра и хрустящих сухариков. Это настоящее открытие для вашего праздничного стола.

Ингредиенты

Палочки крабовые — 200 г

Сыр плавленый — 2 шт.

Яйца куриные — 2 шт.

Сухарики белые — 100 г

Кукуруза консервированная — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Йогурт греческий, авокадо и чеснок для заправки — 150 г

Зелень свежая — для подачи

Приготовление

Яйца отварите и нарежьте кубиками. Крабовые палочки и плавленый сыр натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте все ингредиенты кроме сухариков, заправьте смесью йогурта, чеснока, авокадо, соли и перца.. Перед подачей добавьте сухарики и аккуратно перемешайте. Украсьте свежей зеленью. Для лучшего вкуса дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике.

Ранее мы готовили капустный салат с яйцами и горошком. Скорее всего, вы так еще не смешивали. Сочетание простое, но вкус обалденный.