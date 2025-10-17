Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 05:00

Крабовый салат «По-новому»: продукты совершенно простые, а фишка в заправке — все были в шоке, как вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крабовый салат «По-новому»: продукты совершенно простые, а фишка в заправке — все были в шоке, как вкусно и просто. Этот салат поразит вас оригинальным сочетанием нежных крабовых палочек, сливочного сыра и хрустящих сухариков. Это настоящее открытие для вашего праздничного стола.

Ингредиенты

  • Палочки крабовые — 200 г
  • Сыр плавленый — 2 шт.
  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Сухарики белые — 100 г
  • Кукуруза консервированная — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Йогурт греческий, авокадо и чеснок для заправки — 150 г
  • Зелень свежая — для подачи

Приготовление

  1. Яйца отварите и нарежьте кубиками. Крабовые палочки и плавленый сыр натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте все ингредиенты кроме сухариков, заправьте смесью йогурта, чеснока, авокадо, соли и перца..
  2. Перед подачей добавьте сухарики и аккуратно перемешайте. Украсьте свежей зеленью. Для лучшего вкуса дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике.

Ранее мы готовили капустный салат с яйцами и горошком. Скорее всего, вы так еще не смешивали. Сочетание простое, но вкус обалденный.

салаты
крабовые палочки
авокадо
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
