Крабовый салат «По-новому»: продукты совершенно простые, а фишка в заправке — все были в шоке, как вкусно и просто. Этот салат поразит вас оригинальным сочетанием нежных крабовых палочек, сливочного сыра и хрустящих сухариков. Это настоящее открытие для вашего праздничного стола.
Ингредиенты
- Палочки крабовые — 200 г
- Сыр плавленый — 2 шт.
- Яйца куриные — 2 шт.
- Сухарики белые — 100 г
- Кукуруза консервированная — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Йогурт греческий, авокадо и чеснок для заправки — 150 г
- Зелень свежая — для подачи
Приготовление
- Яйца отварите и нарежьте кубиками. Крабовые палочки и плавленый сыр натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте все ингредиенты кроме сухариков, заправьте смесью йогурта, чеснока, авокадо, соли и перца..
- Перед подачей добавьте сухарики и аккуратно перемешайте. Украсьте свежей зеленью. Для лучшего вкуса дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике.
Ранее мы готовили капустный салат с яйцами и горошком. Скорее всего, вы так еще не смешивали. Сочетание простое, но вкус обалденный.