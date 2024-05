Супруга короля Карла III королева Камилла встретилась с Роуз Ханбери, которую в СМИ и соцсетях на протяжении нескольких лет считают любовницей принца Уильяма, пишет ET Online. Они увиделись во время во время конных соревнований, проводившихся в Южном Глостершире.

Камиллу сфотографировали с Ханбери во время короткого разговора. На снимке обе женщины расслабленно улыбаются. Отмечается, что сама Ханбери замужем за маркизом Дэвидом Чолмонделеем.

Несколько дней спустя Роуз Ханбери в компании мужа появилась на службе посвящения ордена Британской империи, на которой также присутствовали король Карл III и королева Камилла.

На первом после коронации официальном портрете Карла III у монарха мертвые руки, считает народный художник России Никас Сафронов. По его мнению, такой мрачный портрет как будто подчеркивает все проблемы королевской семьи.

«Если знать, с какими сложностями столкнулась семья Карла III — его болезнь, болезнь его невестки Кейт Миддлтон, проблемы с младшим сыном Гарри, то столь мрачный портрет как будто высвечивает все проблемы и тягостные перипетии», — объяснил портретист.

Никас Сафронов отметил, что работа выполнена в кровавых красных тонах, что выглядит совсем не жизнеутверждающие.

«Как последний гвоздь в крышку гроба. У него на картине мертвые руки, на них белые мазки, как трупные пятна, — добавил художник.

Как заметил Сафронов, официальные портреты должны выражать надежду на будущее и позитив, а эта работа вряд ли добавит сил и здоровья королю, которому сейчас и так тяжело.

