Королевская семья Британии: последние новости, любовница Уильяма, Карл III

Фото: Kin Cheung/ via REUTERS

Карл III и Принц Уильям

Принц Уильям выступил против возвращения своего младшего брата принца Гарри в Великобританию, а королева Камилла встретилась с предполагаемой любовницей принца Уэльского. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня, 17 мая, что с Кейт Миддлтон и Меган Маркл?

Что известно о встречи Камиллы с предполагаемой любовницей принца Уильяма

Супруга короля Карла III королева Камилла встретилась с Роуз Ханбери, которую в СМИ и соцсетях на протяжении нескольких лет считают любовницей принца Уильяма, пишет ET Online. Они увиделись во время во время конных соревнований, проводившихся в Южном Глостершире.

Камиллу сфотографировали с Ханбери во время короткого разговора. На снимке обе женщины расслабленно улыбаются. Отмечается, что сама Ханбери замужем за маркизом Дэвидом Чолмонделеем.

Несколько дней спустя Роуз Ханбери в компании мужа появилась на службе посвящения ордена Британской империи, на которой также присутствовали король Карл III и королева Камилла.

Что за трупные пятна на портрете Карла III

На первом после коронации официальном портрете Карла III у монарха мертвые руки, считает народный художник России Никас Сафронов. По его мнению, такой мрачный портрет как будто подчеркивает все проблемы королевской семьи.

«Если знать, с какими сложностями столкнулась семья Карла III — его болезнь, болезнь его невестки Кейт Миддлтон, проблемы с младшим сыном Гарри, то столь мрачный портрет как будто высвечивает все проблемы и тягостные перипетии», — объяснил портретист.

Никас Сафронов отметил, что работа выполнена в кровавых красных тонах, что выглядит совсем не жизнеутверждающие.

«Как последний гвоздь в крышку гроба. У него на картине мертвые руки, на них белые мазки, как трупные пятна, — добавил художник.

Как заметил Сафронов, официальные портреты должны выражать надежду на будущее и позитив, а эта работа вряд ли добавит сил и здоровья королю, которому сейчас и так тяжело.

Фото: His Majesty King Charles III by/ via REUTERS Карл III

Кто против возвращения принца Гарри в королевскую семью

Один из бывших сотрудников дворца назвал главное препятствие для возвращения принца Гарри домой. По его словам, принц Уильям является главным противником примирения членов королевской семьи с герцогом Сассекским.

«Есть распространенное заблуждение об Уильяме и Гарри. Это с Уильямом часто было трудно работать, это Уильям мешает отцу нормально примириться с Гарри», — отметил он.

При этом некий друг Карла III в беседе с Daily Beast заметил, что имеется еще обстоятельство, которое не способствует возвращению Гарри в семью. По его словам, королю не понравилось, как его жена королева Камилла описана в мемуарах младшего сына. Он не исключает, что монарх избегает встреч с принцем Гарри именно из-за этой обиды.

Кто из членов королевской семьи возглавил рейтинг нелюбимых знаменитостей

Жена принца Гарри Меган Маркл заняла первое место в рейтинге самых нелюбимых в мире знаменитостей, сообщает The Mirror. Младший сын Карла III занял четвертое место. При составлении рейтинга учитывались поисковые запросы пользователей, сделанные за весь 2023 год.

Ранее большинство британцев выбрали Кейт Миддлтон любимым членом королевской семьи. За нее отдали голоса 63% опрошенных. Принцесса Уэльская сместила своего супруга принца Уильяма, который многие годы лидировал в этом рейтинге. Согласно текущему исследованию, к нему благосклонны 62% поданных.

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