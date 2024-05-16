«Трупные пятна»: Никас Сафронов о новом портрете Карла III Никас Сафронов: у Карла III на официальном портрете трупные пятна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никас Сафронов

На первом, после коронации, официальном портрете Карла III у него мертвые руки, считает портретист, народный художник России Никас Сафронов. Как он отметил в беседе с KP.RU, такой мрачный портрет как будто подчеркивает все проблемы королевской семьи.

Если знать, с какими сложностями столкнулась семья Карла III: его болезнь, болезнь его невестки Кейт Миддлтон, проблемы с младшим сыном Гарри, то столь мрачный портрет как будто высвечивает все проблемы и тягостные перипетии, — объяснил портретист.

Художник отметил, что картина совсем не жизнеутверждающая. Кроме того, вся работа выполнена в кровавых, красных тонах, что вызвало споры у людей.

Как последний гвоздь в крышку гроба. У него на картине мертвые руки, на них белые мазки, как трупные пятна, — подчеркнул художник.

Официальные портреты должны выражать надежду на будущее и позитив, поделился Сафронов. Эта работа вряд ли добавит сил и здоровья королю, которому сейчас и так тяжело, заключил портретист.

Ранее Британская королевская семья опубликовала в социальных сетях первый официальный портрет Карла III. При этом комментаторы не оценили старания художника Джонатана Йео и увидели на картине «адово пламя».