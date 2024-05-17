Певцов, переезд в Канаду, смерть сына: как живет актриса Лариса Блажко

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Лариса Блажко

Актриса Лариса Блажко известна небольшими ролями в российском кино и как бывшая гражданская жена актера Дмитрия Певцова. Как сложилась карьера и личная жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Лариса Блажко

Лариса Блажко родилась 18 сентября 1963 года на Украине. После окончания школы переехала в Москву, заочно окончила ГИТИС. Актриса дебютировала в кино в 1987 году, сыграв роль поварихи в картине режиссера Александра Панкратова «Прощай, шпана замоскворецкая», затем ей не поступало предложений о работе.

В начале 1990-х Лариса Блажко переехала в Канаду. Она обустроилась в Монреале, играла в местном театре. За границей актриса получила второе образование — выучилась на психоаналитика в University of British Columbia.

«Я приняла решение уехать в Канаду с сыном Даниилом, потому что поняла, что больше не могу находиться здесь. Я поехала на три месяца, а задержалась там больше чем на 10 лет. Это был другой опыт, это была другая страна, я перестала плакать», — рассказала она в программе «Русские сенсации».

В 2002 году Лариса Блажко вернулась в Москву, занялась бизнесом, работала брокером на столичном рынке высококлассного жилья, снялась в лентах «Цыпленок жареный» и «Маша».

Что известно о личной жизни Ларисы Блажко

С конца 1980-х Блажко состояла в гражданском браке с актером Дмитрием Певцовым, с которым познакомилась во время вступительных экзаменов в ГИТИС. В 1990 году у пары родился сын Даниил Певцов.

«Мне кажется, что это была любовь с первого взгляда. Это было очень ярко, эмоционально, по-настоящему. Если мы любили — то любили. Если мы страдали — то страдали по-настоящему. После рождения ребенка начались выяснения отношений, слезы», — делилась актриса.

Расставшись с актером, Блажко вместе с сыном уехала в Канаду. Там вышла замуж и родила дочь Алису. После возвращения артистки с семьей на родину Дмитрий Певцов возобновил общение с наследником.

Даниил Певцов окончил ВГИК, снялся в фильмах «Ящик Пандоры», «Чемпионы из подворотни» и «Ангел в сердце». 3 сентября 2012 года он скончался от травм, полученных в результате случайного падения с балкона. Для Ларисы Блажко гибель сына стала настоящей трагедией. По словам актрисы, наследник неоднократно приходил к ней во сне с предсказаниями.

«Приснился сон, что мы с дочерью бегаем по выжженному полю, на нас катятся огромные огненные шары, и мы между ними лавируем, и я все время ищу Даню. Вижу — в траве землянка. Там — Даня. Я говорю: „Ну выходи уже к нам“. А он отвечает: „Нет, я буду здесь. Мне здесь хорошо, а у вас будет вoйнa“», — рассказала она в программе Андрея Малахова.

Чем сейчас занимается Лариса Блажко

С 2018 года Лариса Блажко продюсирует съемки российских фильмов, также длительное время она была генеральным директором благотворительного фонда «Артист».

В 2023 году под ее руководством вышли картины «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», в 2024 году — «Один день в Стамбуле». В настоящий момент Лариса Блажко продюсирует ленту «Мое лето с метеоритом».

Читайте также:

Хвала Зеленского, угрозы, попытка эмиграции: как живет Марина Куделинская

Италия, просьба о мире, отказ от Москвы: как живет актриса Марина Казанкова

Алла Пугачева: последние новости 17 мая, ухудшение здоровья, приезд в РФ