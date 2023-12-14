Моргенштерн, поддержка СВО, Госдума: как сейчас живет Дмитрий Певцов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Дмитрий Певцов, известный по роли в сериале «Бандитский Петербург», начал активно заниматься политической и общественной деятельностью. Что известно о карьере и жизни артиста?

Чем сейчас занимается Дмитрий Певцов

Дмитрий Певцов в 2021 году стал депутатом Госдумы, он в основном занимается вопросами сферы культуры.

Артист в сентябре в рамках пресс-конференции в Новом театре в Москве сообщил, что на настоящий момент не стремится сыграть как можно больше ролей в российском кинематографе. Он планирует начать свое театральное дело.

«Вы знаете, я сейчас не гонюсь за ролями. Я про себя уже все знаю, как я сыграю ту или иную роль. Меня постоянно зовут возглавить тот или иной театр. И, как я думаю, мне еще осталось лет 15–20 активной работы. И я размышляю о том, чтобы создать что-то свое. Начать какое-то свое театральное дело. Желание есть, силы есть», — объяснил он.

Артист также принимает участие в различных мероприятиях, в том числе выступил на концерте «Одна страна, одна семья, одна Россия!» на Красной площади в честь годовщины воссоединения новых регионов с РФ.

В 2024 году Дмитрий Певцов собирается дать юбилейный концерт в Санкт-Петербурге с программой «60. Вера. Семья. Отечество», которая включает в себя песни из советских фильмов.

Что Дмитрий Певцов говорит об СВО

После начала спецоперации Дмитрий Певцов заявил, что он полностью доверяет решениям президента РФ Владимира Путина. Артист считает, что СВО — это шаг к окончанию «беспредела, нацизма и геноцида» в Донбассе.

В октябре 2022 года Дмитрий Певцов выступил перед мобилизованными и сообщил им о том, что на фронте им предстоит сражаться с «силами тьмы».

«Против нас воюют силы зла, это силы тьмы, сатанинские силы. И не надо относиться к этому как к каким-то сказкам», — заявил он со сцены.

Дмитрий Певцов выступает за создание фильмов о спецоперации. Он является членом и координатором студии «Артос». Она выпускает альманахи, в которых есть сюжеты, связанные с СВО.

Артист считает, что полнометражные фильмы с хорошим и правдоподобным сюжетом о спецоперации появятся только по истечении нескольких лет.

«Фильмы об этой войне необходимы, конечно же, и они появятся. Как появились великие фильмы о Великой Отечественной войне, но они появились через 10–15 лет, самые лучшие фильмы. Нужно осмысление. Нужно время. Нужны люди, которые увидят это с высоты птичьего полета, так сказать. И эти фильмы обязательно будут», — уточнил Певцов.

Какого мнения Дмитрий Певцов об уехавших артистах

Дмитрий Певцов осуждает артистов за решение покинуть Россию в период спецоперации. Он допускает, что уехавших знаменитостей народ примет обратно, однако сомневается в том, что при возвращении люди изменят свое мнение о родине.

«Те, кто уехал и проклинает, не всегда укладываются в рамки нашего гражданского кодекса, хотя некоторые лица проклинают так, что уже подпали под „уголовку“. Что касается прощения, я так скажу: важно не то, что мы простим, страна простит или я прощу, а важно то, что у них внутри», — сказал он на пресс-конференции в преддверии своего 60-летия.

Артист, в частности, раскритиковал рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который заявил, что хочет вернуться и работать в России.

«Чем меньше мы будем об этом говорить, тем проще нам всем будет жить. <...> Он никто и звать его никак. И то, что у него когда-то была или, может быть, есть многомиллионная аудитория, говорит о дебилизации нашего общества», — сказал Певцов NEWS.ru.

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