Депутат Госдумы Певцов призвал прекратить разговоры о Моргенштерне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов призвал россиян перестать обсуждать рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), поскольку в таком случае «станет легче жить». В беседе с NEWS.ru депутат провел параллель между миллионной аудиторией этого артиста и «дебилизацией общества», поскольку Моргенштерн — «никто и звать его никак». Так он прокомментировал слова певца в интервью Ксении Собчак о том, что тот возможно приедет в Донбасс с концертом, если власти позволят ему вернуться в Россию и жить как прежде

Чем меньше мы будем об этом говорить, тем проще нам всем будет жить. <...> Он никто и звать его никак. И то что у него когда-то была или может быть есть многомиллионная аудитория, то это говорит о дебилизации нашего общества, — считает Певцов.

Ранее Моргенштерн назвал артиста SHAMAN продюсерским проектом и заявил, что в него были вложены большие деньги. Рэпер подчеркнул, что творчество исполнителя стало популярным потому, что в стране началась волна патриотизма, и назвал коллегу прекрасным явлением в шоу-бизнесе.

До этого он предположил, что Собчак может быть тайным агентом спецслужб. По словам рэпера, телеведущая пообещала ему хорошие заработки на родине и заверила, что у него не будет проблем после возвращения в Россию. Моргенштерн попросил Собчак не вербовать его, заявив, что вернется в РФ, когда захочет сам.