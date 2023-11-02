Моргенштерн предположил, что Собчак — тайный агент российских спецслужб Моргенштерн сообщил, что Собчак предложила ему вернуться в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Российский певец Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) предположил, что журналистка Ксения Собчак может быть тайным агентом спецслужб после ее предложения вернуться в Россию, пишет Rambler&Co. По словам рэпера, телеведущая пообещала ему хорошие заработки на родине и заверила, что «проблем не будет», говорится в сообщении. Моргенштерн попросил Собчак не вербовать его, заявив, что вернется в РФ, когда захочет сам, сообщает ресурс.

Исполнитель отметил, что Собчак попросила его передать приглашение о возвращении в Россию другим уехавшим артистам. Телеведущая также сообщила, что лучше выступать для соотечественников, чем жить за границей. После этого рэпер предположил, что она является агентом [спецслужб].

Ранее Собчак встретилась с Моргенштерном в Дубае для проведения открытого интервью. Билеты на мероприятие, которое преподносилось как «свидание» с артистом, так и не раскупили. На опубликованном в Сети видео видно, как Моргенштерн встречает Собчак у лифта. За тем, как они приветствуют друг друга в объятии, наблюдают собравшиеся там же журналисты.

Собчак и Моргенштерн долго вели публичные переговоры, пытаясь договориться об условиях интервью. Беседа с журналисткой два года назад обернулась для рэпера скандалом из-за высказывания о Дне Победы. Артист тогда заявил, что «вообще не понимает этого праздника», после чего на него ополчилась общественность, а глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить Моргенштерна на предмет оскорбления памяти защитников Отечества. Опасаясь уголовного преследования, рэпер покинул Россию, после чего обвинял Собчак в том, что после их интервью больше не может вернуться на родину.