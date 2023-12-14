Травля за русский язык, «Звезды в Африке»: как живет Ираклий Пирцхалава

Фото: Evgeny Filippov/Global Look Press

Ираклий Пирцхалава

Певец Ираклий Пирцхалава получил известность в России после участия в проекте «Фабрика звезд» на Первом канале и выпуска песен «Вова-чума», «Лондон-Париж» и «Капли абсента». Что известно о карьере и личной жизни артиста?

Чем сейчас занимается Ираклий Пирцхалава

Три года назад певец переехал в Грузию. Он открыл в Батуми ресторан и агентство недвижимости. При этом артист остался частью российского шоу-бизнеса. В сентябре 2023 года Ираклий Пирцхалава стал участником шоу «Новые звезды в Африке», а в октябре появился в программе «Последней герой».

Спустя месяц Пирцхалава покинул проект. Он сам выдвинул свою кандидатуру на уход. По словам артиста, во время испытаний на шоу он сильно травмировался, из-за чего теперь не может нормально передвигаться и участвовать в соревнованиях команд.

«Находясь на острове как добытчик, я понимаю, что самое слабое звено в отряде, потому что я травмирован. Я попросил ребят проголосовать против меня», — объяснил артист.

После ухода из «Последнего героя» Ираклий Пирцхалава продолжил участвовать в телевизионных проектах, в том числе принял участие в съемках нового эпизода шоу «Дуэты».

Ираклий Пирцхалава в настоящий момент не гастролирует с концертами по России, однако поет на различных мероприятиях. Так, в ноябре он выступил перед товарищеским матчем между сборными РФ и Кубы по футболу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ираклий Пирцхалава

Как спецоперация повлияла на жизнь Пирцхалавы

Ираклий Пирцхалава имеет российское и грузинское гражданства. После начала спецоперации он оказался в центре скандала в Грузии из-за своего бизнеса.

Местные жители критиковали исполнителя за то, что он занимается продажей и сдачей квартир россиянам. Также их не устраивало, что в его заведении играла музыка на русском языке.

«У нас атмосфера интернациональной любви. Меня начали за это травить в соцсетях, ругать последними словами. Но это малочисленная радикально настроенная группа людей, которых я и грузинами даже не считаю», — сказал он KP.RU.

Артист на фоне СВО также изменил текст своей песни «Лондон — Париж». Во время выступления на музыкальном фестивале Summer Fest в Екатеринбурге он переименовал композицию в «Волга — Иртыш». Певец заявил со сцены, что употреблять название европейских столиц на сегодняшний день неполиткорректно, а потому он решил их «импортозаместить».

Что известно о личной жизни Пирцхалавы

Ираклий Пирцхалава был женат на Софье Гребенщиковой. В браке у них родились сыновья Илья и Александр. Пара развелась в 2014 году, но до сих пор поддерживает дружеские отношения.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Ираклий Пирцхалава с сыном и женой Софией, 2013 год

«С Божьей милостью и моим усердием это будет продолжаться, потому что я все делаю ради детей и вообще... Мы невероятно любили друг друга и у нас крутые воспоминания», — уточнил певец.

Семь лет назад исполнитель уехал из Москвы в Испанию. По его словам, он хотел дать лучшее образование своим детям. Во время пандемии Пирцхалава перебрался в Грузию, куда также приехала жить его бывшая супруга.

«Мы живем по соседству и по договоренностям, и по желанию детей. Когда я уехал в Испанию, дети поехали со мной, а бывшая супруга к нам часто приезжала. В Грузии мы живем вместе в одном городе и так существуем уже в привычном режиме», — сообщил исполнитель МУЗ-ТВ.

В прошлом году Пирцхалава выпустил сингл «Целься и стреляй». Тогда поклонники предположили, что артист через песню поделился переживаниями о личной жизни, однако певец опроверг эту информацию.

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