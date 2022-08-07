Иракли публично отказался петь про Лондон и Париж из-за неполиткорректности Певец Иракли переименовал песню «Лондон — Париж» в «Волга — Иртыш»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иракли

Российский певец Ираклий Пирцхалава переименовал свою песню из «Лондон — Париж» в «Волга — Иртыш» на музыкальном фестивале Summer Fest в Екатеринбурге. Он заявил со сцены, что употреблять название европейских столиц на сегодняшний день неполиткорректно, а потому он решил их импортозаместить. В беседе с «Подъемом» певец подчеркнул, что это была шутка, которая помогла справиться со стрессом.

В этом есть часть юмора, юмор спасает от каких-то драматических ситуаций, печали и грусти. <...> Воспринимать это все безболезненно можно, когда есть долька юмора. Хотя действительно происходят вещи, от которых не смешно. Это был интерактивчик, который люди восприняли с юмором. Ну, значит, шутка зашла, — рассказал он.

Также Иракли заверил, что официально песня перепеваться не будет. Он считает, что искусство и спорт должны находиться вне политики и случай на фестивале в Екатеринбурге был единичным.

Ранее председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что российская рэп-музыка должна пропагандировать здоровый образ жизни и патриотизм. В качестве примеров для подражания он привел музыкантов Тимати и SHAMAN, в то время как творчество Вити АК-47 и Моргенштерна он назвал неуместным и продвигающим аморальный образ жизни.