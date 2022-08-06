«Ветераны России» объяснили, чем Тимати лучше Вити АК-47 Глава «Ветеранов России» Резяпов назвал Тимати и SHAMAN примерами для подражания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский хип-хоп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов)

Русская рэп-музыка должна пропагандировать здоровый образ жизни и патриотизм, заявил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с «Газета.ru». В качестве примеров для подражания он привел музыкантов Тимати и SHAMAN.

Необходимо пропагандировать здоровый образ жизни, патриотическое воспитание <...>. К таким рэперам можно отнести Тимати. Поет довольно хорошие песни, выступает везде, поддерживает вооруженные силы РФ, политику государства, не занимается расколом общества, вот пример для подражания. <...> SHAMAN «Голос победы», довольно сильные песни, которые приняло общество и старшее поколение, — рассказал Резяпов.

Ранее он выступил за отмену концертов рэпера Вити АК-47 в Екатеринбурге. По его словам, исполнитель пропагандирует наркотические вещества и аморальный образ жизни, а его творчество является «пародией на западный образ жизни». Глава «Ветеранов России» считает, что сейчас как никогда необходимо сплотиться вокруг своей, национальной идеи.

Задача – это консолидация сегодня, поддержка государства, вспомнить нашу богатую историю разных событий, начиная с наших великих воинов, традиционные ценности. <...> У нас очень богатое культурное наследие, на которое можно опираться, — заявил он.

В начале июля стал распространяться список среди промоутеров, где указаны артисты, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. В нем оказались 37 исполнителей и музыкальных групп, в том числе «Кровосток», Нойз МС и Оксимирон, группы «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», Little Big, Louna, «Ногу Свело!», «2Маши», певицы Манижа, Монеточка, Земфира и другие. Все эти исполнители отказались поддержать проведение военной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля.