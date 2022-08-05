Концерт Вити АК-47 потребовали отменить из-за «наркотиков и проституции» «Ветераны России» потребовали отмены концерта Вити АК-47 из-за пропаганды «наркотиков и проституции»

Фото: ak47official/vk.com

Витя АК-47

Концерт рэпера Вити АК-47 в Екатеринбурге необходимо отменить из-за пропаганды в его песнях наркотиков, алкоголя, курения, правонарушений и проституции, заявил NEWS.ru глава «Ветеранов России» Ильдар Резяпов. По его словам, шоу собираются организовать на площадке Ельцин-Центра 10 сентября. Общественник подчеркнул, что в текстах музыканта «много мата» и упоминаний различных заболеваний, в том числе ВИЧ.

Практически каждый их трек пропагандирует наркотики, алкоголь, курение, мелкие и крупные правонарушения, а ведь все это слушают в основном школьники до 16-17 лет. Сам исполнитель Витя АК-47 позиционирует себя, как «крутой», «четкий» пацан, который якобы рулит в рэпе и он в этом лучший, но на самом деле выглядит довольно смешно и жалко. Его так называемые песни ничего, кроме отвращения, у любого нормального человека не вызывают, — рассказал Резяпов.

По мнению руководителя организации, «если говорить про Витю АК-47, хотелось бы сказать следующее: нет плохих жанров, а есть плохие музыканты. Подобные отечественные исполнители скопировали все самое худшее из жанра рэпа — это скорее пародии на западный образ жизни».

Порой достаточно иногда просто посмотреть на опыт какой-нибудь передовой страны, где еще помнят о культуре, и взять на вооружение их методы. Так, в Китае запретили татуировки и рэп на телевидении, именно такой культурный импульс нам сегодня и нужен, чтобы поле нашей тысячелетней культуры не заросло западным идеологическим сорняком — рэпом, — заявил Резяпов.

Активист добавил, что официально обратился в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова, главы МВД РФ Владимира Колокольцева, руководителя СК РФ Александра Бастрыкина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с требованием не допустить проведение «псевдомузыкального концерта».

Ранее Резяпов потребовал не допустить анонсированного возвращения в эфир телеканала «Дождь» (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента). Как сказано в заявлении движения, пришедшем в редакцию NEWS.ru, работа канала создаёт угрозу национальной безопасности в информационной сфере, а его работники являются «носителями радикальных взглядов и разжигают русофобию».