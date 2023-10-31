Певцов заявил, что россияне в основном живут по норме «моя хата с краю» Депутат Госдумы Певцов: общество страдает от «окамененного нечувствия»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Певцов

Общество страдает от «окамененного нечувствия», заявил в комментарии телеканалу «Звезда» народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Об этом он рассказал, рассуждая о приглашении на встречу в Госдуму жителя подмосковного города Щелково, который остановил грабителя, отнявшего у ребенка смартфон. Певцов сказал, что в отличие от этого пенсионера наибольшая часть общества живет по принципу — «моя хата с краю».

Вы знаете, есть такой грех — называется он окамененное нечувствие. Это равнодушие. Это страшнее, чем любая ненависть. А это человек, который оказался неравнодушным, и сделал то, что должен сделать любой нормальный человек, увидев несправлеливость — остановил это. К сожалению, пока у нас норма другая — моя хата с краю, ничего не знаю, — заявил Песков.

Актер и депутат Госдумы сказал, что рад, как поступок пенсионера был отмечен в Госдуме. По его словам, это пример нормального человеческого поведения в обществе.

31 октября в Госдуме вручили грамоту 72-летнему Михаилу Макарову. Утром 25 октября задержал 35-летнего грабителя, который отнял у школьника смартфон. Он сделал подсечку злоумышленнику и после удерживал его до прибытия полиции. Макаров позднее рассказал, что прежде работал охранником.