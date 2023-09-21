Певцов рассказал, когда появятся фильмы об СВО Певцов сообщил, что в России первые фильмы об СВО появятся через 10-15 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Певцов

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов в интервью Херсонскому агентству новостей заявил, что современному обществу необходимы фильмы о специальной военной операции, но появятся они лишь тогда, когда в обществе произойдет «осмысление происходящего сейчас». Актер отметил, что хорошие картины об СВО могут выйти на экраны не раньше, чем через 10-15 лет.

Фильмы об СВО необходимы, конечно же, и они появятся. Как появились великие фильмы о Великой Отечественной войне, но они появились через 10-15 лет, самые лучшие фильмы. Нужно осмысление. Нужно время. Нужны люди, которые увидят это с высоты птичьего полета, так сказать. И эти фильмы обязательно будут, — считает Певцов.

Он также подчеркнул, что является координатором и членом худсовета киностудии «Артос», которая выпускает киноальманахи, где уже больше года появляются сюжеты, связанные со специальной военной операцией.

Ранее Певцов призвал запретить в России продажу книг с ЛГБТ-пропагандой. Народный артист убежден, что российскому читателю не нужны произведения, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения. В России полно книг с нормальной пищей для души, убежден актер, по мнению которого классическая литература куда лучше. Певцов предложил молодежи читать произведения Евгения Водолазкина, например, «Лавр» и «Авиатор».

Ранее Певцов призвал дать шанс рэперу Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) попытаться «снова что-то делать» в России в случае, если он вернется и публично извинится за свои высказывания. Не факт, что извинения будут искренними, однако это станет примером для других, считает народный избранник. Адвокат Сергей Жорин в свою очередь усомнился, что Моргенштерн сможет вернуться в РФ без последствий. При этом защитник считает, что протокол, составленный в отношении рэпера за отсутствие маркировки иностранного агента, был вынесен с нарушением.