«Можно без шампусика»: Пресняков призвал Подольскую к отказу от алкоголя Пресняков заявил, что алкоголь стал ему в тягость

55-летний российский певец Владимир Пресняков заявил, что чувствует себя хорошо после отказа от алкоголя и призывает к тому же свою супругу Наталью Подольскую, которая любит шампанское, пишет StarHit.ru. По словам музыканта, в последние годы спиртное стало ему в тягость и теперь он замечательно обходится без него.

Я уже понял, как мне хорошо. Без алкоголя. Он раньше давал кайф, а потом стал в тягость. Сейчас я без него замечательно обхожусь, учу свою любимую жену этому. Что можно без шампусика прекрасно себя чувствовать. Она любит иногда немного выпить шампусика, не с утра, конечно, — отметил артист.

Пресняков добавил, что отказ от алкоголя помог ему сбросить лишний вес. Он также сообщил, что занялся спортом и перестал есть по ночам.



Ранее Пресняков рассказал, что во время новогодних праздников планирует давать концерты. Он подчеркнул, что обычно начинает отмечать Новый год только с 15 января. Артист признался, что пробовал встретить праздник без выступлений, но «это было скверно и плохо», потому что он «не умеет этого делать».

Пресняков подчеркнул, что артисты должны петь в Новый год, «они так устроены». Сам он, по его словам, без этого не может. Певец уточнил, что не любит, когда слово «работа» используют относительно музыкальной деятельности, так как все артисты сами выбрали свой путь.