Италия, просьба о мире, отказ от Москвы: как живет актриса Марина Казанкова

Фото: Anton Merkurov/Russian Look/Russian Look/Global Look Press

Марина Казанкова

Марина Казанкова прославилась как актриса российского кино и фридайвер. Чем сейчас занимается артистка, какие последние новости выходили о ней и ее личной жизни?

Чем известна Марина Казанкова

Артистка родилась 4 августа 1981 года в Пярну, в Эстонии, где ее отец проходил военную службу. Затем семья переехала в Москву, а позднее — в Рим. За границей Казанкова училась и начала актерскую карьеру: снималась в кино, принимала участие в спектаклях римского театра «ГЛАУКО МАУРИ». За границей она также работала моделью. В конце 90-х вернулась в Россию и окончила ВГИК.

В РФ актриса получила известность благодаря роли Ольги Калиновской в сериале «Бедная Настя». Затем артистка снялась в лентах «След», «Маргоша», «Хозяйка тайги», «ДухLess», «Закрытая школа». В ее фильмографии около 35 работ.

Марина Казанкова является абсолютной чемпионкой мира 2004 года по фридайвингу Jump Blue и многократной рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса. Также выступала в составе сборной Италии на автогонках «Формула Форд» и «Мазда МХ5».

Что известно о личной жизни Марины Казанковой

Марина Казанкова не делится подробностями личной жизни. Имя отца своего ребенка она не раскрывает. Известно, что 12 октября 2009 года актриса родила дочь Анжелику. Наследница актрисы занимается фридайвингом.

Фото: Anton Merkurov/Russian Look/Russian Look/Global Look Press Марина Казанкова

Что Казанкова рассказывала о кастинге фильма «Вызов»

Марина Казанкова была одной из претенденток на главную роль в фильме «Вызов». По словам артистки, ей удалось пройти первые пробы и медосмотр, после чего она приступила к испытаниям, которые проходят космонавты.

«Меня от этого всего не тошнило, но после окончания я почувствовала, что вспотела. Организм таким образом справлялся со стрессом. Конечно же, была еще барокамера, которая мне как фридайверу была не страшна», — делилась она.

В результате проб и испытаний на главную роль в картине была утверждена актриса Юлия Пересильд. Как отметила Казанкова, сначала она расстроилась, узнав о таком решении, но позднее приняла этот факт.

Чем сейчас занимается Марина Казанкова

Актриса живет в Италии, ведет социальные сети на английском языке. Несколько лет назад она открыла в Риме школу по фридайвингу, в которой является инструктором и психологом-консультантом. Кроме того, артистка ведет семинары и организовывает соревнования.

В Москву Марина Казанкова прилетает на съемки. Одна из последних работ актрисы в кино — роль браконьера Тамары в сериале канала НТВ «Заповедный спецназ — 2». Также в 2023 году она проводила ораторский курс в России.

«Я не могу находиться в Москве больше месяца. Серое небо, холод — все это ужасно давит. Летом — слишком жарко и моря нет. Я не могу без моря! Я привыкла каждый день выезжать на пляж. В Риме от моего дома до моря ехать полчаса на скутере, а на машине и того меньше», — признавалась актриса.

После начала спецоперации Марина Казанкова опубликовала в соцсетях свое фото с подписью: «Прошу Вселенную о мире». Более подробно политическую ситуацию она не комментировала.

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