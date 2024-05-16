Актриса Галина Микеладзе запомнилась зрителям благодаря эпизодической роли певицы в фильме «Джентльмены удачи». Куда пропала артистка, известно ли о ней что-то сейчас?
Чем известна Микеладзе
Галина Микеладзе родилась 8 сентября 1946 года.
В 1969 году она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). В том же году Михаил Калатозов пригласил ее в картину «Красная палатка» — совместный проект с Италией и Британией. Микеладзе исполнила в нем роль телеграфистки.
В 1970 году артистка сыграла роль Олеси в картине «Меж высоких хлебов», в 1973 году воплотила образ Нюрки в ленте «И на тихом океане». Главная роль также досталась Микеладзе в короткометражном фильме «Мой „Жигуленок“» — там она была водителем.
Помимо этого, актриса снималась в картинах «Корона Российской империи, или Снова неуловимые», «Меж высоких хлебов», «Джентльмены удачи», «Неисправимый лгун», «Берега», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Скворец и Лира», «Когда наступает сентябрь», «Обретешь в бою», «Память земли», «В профиль и анфас», «Трясина», «Иванцов, Петров, Сидоров», «Отпуск за свой счет» и других.
Всего в ее фильмографии 18 работ.
О личной жизни Микеладзе нет информации. Неизвестно, есть ли у артистки муж и дети.
Чем Микеладзе запомнилась в фильме «Джентльмены удачи»
В фильме Александра Серого «Джентльмены удачи» Галина Микеладзе исполнила роль певицы. Роль была эпизодической, однако фрагмент с ней зрители помнят до сих пор.
Микеладзе появилась в ленте, когда герои переоделись в женские платья. Артистка возникла среди предновогодней суеты: она была жизнерадостной и спела композицию «Проснись и пой». Персонажа сыграла Микеладзе, а исполняла песню актрисы певица Лариса Мондрус.
В фильме, когда героиня Микеладзе появилась, на нее обратили внимание прохожие, а «джентльмены» впервые ощутили «нелепость» своего положения.
Куда пропала Микеладзе, где она сейчас
Последний раз Галина Микеладзе снималась в кино в 1981 году — тогда она исполнила роль соседки Денисова по гостинице в мелодраме Леонида Квинихидзе «Шляпа».
После 1981 года Микеладзе не снималась, но числилась в штате театра-студии киноактера.
В 1984 году актриса уехала из России и эмигрировала в Италию. С тех пор о ней ничего неизвестно.
Примечательно, что Лариса Мондрус, чьим голосом пела Микеладзе в «Джентльменах удачи», тоже эмигрировала. В 1973 году она вместе с супругом уехала в Германию. Артистка заявляла, что ее «притесняли в Госкомитете СССР по радио и телевещанию», поскольку она «не хотела исполнять идеологически выдержанные песни на так называемую гражданскую тематику, которая была навязана Министерством культуры СССР».
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