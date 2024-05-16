Киев, смерть мужа, фестиваль в Анапе: куда пропала актриса Ирина Шевчук

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ирина Шевчук

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук прославилась благодаря фильму «А зори здесь тихие». Как она живет сейчас, чем занимается?

Чем известна Шевчук

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. В 11 лет вместе с семьей переехала в Киев.

Актрисой Шевчук стала случайно: в десятом классе ее пригласили на съемки эпизода в фильме Резо Чхеидзе «Ну и молодежь». На съемках она провела всего три недели, но, по ее словам, влюбилась в профессию навсегда.

«Летом по ночам под магнитофон готовилась в киевский театральный, учила украинский репертуар. А знакомая просто увела меня оттуда в Союз кинематографистов, где вгиковская комиссия во главе с Белокуровым набирала национальный курс. В первый день я перед ними расплакалась от волнения, а на второй — понравилась, и еще оператор потрясающе снял мои кинопробы. В сентябре мне прислали вызов», — вспоминала Шевчук.

В выпускных классах она играла в молодежном самодеятельном театре с профессиональными режиссерами и решила поступать в театральный вуз.

Шевчук окончила ВГИК. Она снималась в картинах «Приключения желтого чемоданчика», «А зори здесь тихие», «Абитуриентка», «Там вдали, за рекой», «Белый Бим Черное Ухо», «Быть братом», «Государственная граница», «Секунда на подвиг», «Кодекс молчания», «Мужской зигзаг», «Исцеление любовью», «Сонька Золотая Ручка», «Дом с сюрпризом», «В тесноте, да не в обиде», «Настя, соберись!» и других.

Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Шевчук

Во время учебы во ВГИКе у Ирины Шевчук были отношения с актером Талгатом Нигматулиным.

«Если бы мне сказали „отрежь руку“, я бы это сделала для этого человека. Это была даже не любовь, а наваждение. Ради любимого научилась готовить узбекские блюда. Но все закончилось. Для меня самое страшное в жизни — предательство. В тот момент я поняла, что все мои чувства растоптаны. Его предательство убило меня. Расстались мы из-за измен Талгата», — признавалась артистка.

В 1979 году Шевчук вышла замуж за композитора Александра Афанасьева.

«Случился роман, сразу плавно перешедший в замужество. Где-то месяца два мы ездили на гастроли, потом я снималась в Абакане, он прилетал ко мне несколько раз, потом я вернулась в Москву, и уже мы стали жить вместе. Снимали квартиру. Саша — москвич, но у него была предыдущая семья, разменивать он ничего не стал, ушел, и все», — рассказывала Шевчук.

В 1987 году у супругов родилась дочь Александра. Она тоже стала актрисой.

В 2020 году Афанасьев скончался.

Чем сейчас занимается Шевчук

Последний раз Ирина Шевчук снималась в кино в 2022 году — тогда вышел триллер «Французский мастер» с ее участием.

«Я мечтаю сыграть пронзительную роль на разрыв, чтобы люди, посмотревшие фильм, осознали ценность жизни. Не знаю, успею ли, но очень хочу», — говорила она в программе «Судьба человека».

Также артистка является вице-президентом открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок». Он с 1992 года проходит в сентябре в Анапе.

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