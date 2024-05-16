«Склифосовский», отец-актер, двое детей: как живет актриса Мария Рыщенкова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мария Рыщенкова

Мария Рыщенкова — актриса театра и кино. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Рыщенкова

Мария Рыщенкова родилась 14 июня 1983 года в Москве в семье заслуженного артиста России Александра Рыщенкова.

«Как-то в детском возрасте я сразу откликнулась актерству, и никаких других вариантов будущей профессии у меня уже не было. Мой папа окончил Щукинское театральное училище, и когда я родилась, он работал в театре Вахтангова. Поэтому мои первые сознательные воспоминания — это детский сад и театр Вахтангова. Детский сад как раз находился напротив театра. И когда я отказывалась ложиться спать, звонили моему папе, он прибегал с репетиций, забирал меня, и я шла вместе с ним в театр. Потом я это уже умышленно проделывала, потому что в театре мне нравилось гораздо больше», — вспоминала она.

Рыщенкова окончила театральное училище им. Щукина. Актриса снималась в картинах «Самара-городок», «Две сестры», «Мымра», «Белый паровоз», «Доктор Тырса», «Берег утопии», «Склифосовский», «Обычная женщина» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 16 работ.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Мария Рыщенкова

Что известно о личной жизни Рыщенковой

Мария Рыщенкова замужем за актером Михаилом Шкловским — сыном актера Олега Шкловского. Они вместе учились в училище им. Щукина. Отношения пары начались на четвертом курсе во время работы над дипломным спектаклем.

Артисты воспитывают сына и дочь.

Супруги также вместе работают в Российском академическом Молодежном театре ордена Ленина (РАМТ).

«То, что Маша моя жена, не мешает мне работать с ней ни на сцене, ни в одном театре. Если дать нам две главные роли и заставить играть любовь, может, и будут возникать какие-то внутренние проблемы с тем, как реализовать это на сцене, потому что театр — это не жизнь, там надо играть, ну тогда и будем их как-то решать. Это — творческие проблемы, личных нет никаких. Я не воспринимаю свою семью как актерскую. Мы и так большую часть дня проводим в театре, чтобы еще и дома им заниматься. Я дома воспринимаю Машу как Машу, себя — как папу. Хотя мы часами можем сидеть и что-то обсуждать — про театр, про репетиции, готовить роли, очень много энергии и внимания мы уделяем семье», — делился Шкловский.

Помимо этого, актер является участником группы «Ковер-Квартет», которая была создана актером Виктором Добронравовым еще во времена студенчества. Музыкальный коллектив исполняет произведения в стилях соул, фанк и джаз. В группе Шкловский играет на бас-гитаре.

Чем сейчас занимается Рыщенкова

Мария Рыщенкова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Папа», «Мизантроп и я» и «Дни Савелия».

«Уникальность театра в том, что спектакль может жить долго, и каждый раз он будет звучать по-новому, ты меняешься, и он меняется, и в этом прелесть театра, его красота и чудо», — делилась Рыщенкова.

В 2023 году актриса снялась в картине «Море. Солнце. Склифосовский».

В 2024 году также вышли сериалы «Внутри убийцы» и «Точка ноль» с ее участием.

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