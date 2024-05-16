Дочь в Италии, алкоголизм жены, съемки: как живет актер Геннадий Сайфулин

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Геннадий Сайфулин

Заслуженный артист РСФСР Геннадий Сайфулин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он снимается, что известно о его личной жизни?

Чем известен Сайфулин

Геннадий Сайфулин родился 23 февраля 1941 года в Москве. На экран он попал, будучи школьником: во время школьных каникул они с друзьями поехали на Москву-реку, где его окликнули двое мужчин и предложили сняться в кино.

«Это было чудом. Я опешил. Сниматься в кино? Я? Об этом даже не мечтал, хотя в кинотеатр бегал постоянно, в глубине души воображая себя на месте героев партизан или летчиков, подбитых фашистами», — вспоминал Сайфулин.

Так, в 1995 году он сыграл в детском приключенческом фильме «Дым в лесу».

В 1961 году Сайфулин окончил студию при Центральном детском театре. Актер снимался в картинах «Бессмертный гарнизон», «Муму», «Пакет», «Три дня Виктора Чернышева», «Хроника паникующего бомбардировщика», «Про Клаву Иванову», «Городской романс», «Золотая карета», «Крах инженера Гарина», «Последняя встреча», «День семейного торжества», «Вечер воспоминаний», «Битва за Москву», «Западня», «Мир в другом измерении», «Идеальная пара», «Бедная Настя», «Солдаты-7», «И все-таки я люблю…», «Уходящая натура», Смешная жизнь» и других.

Всего в его фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Сайфулина

Первой женой Геннадия Сайфулина была женщина по имени Марина. В браке родилась дочь Арина. По словам актера, семейная жизнь не сложилась из-за пристрастия супруги к алкоголю.

«Это было ужасно. Перед дочерью тоже совершенно чист. Я мог крепко выпить. Она вообще не пила. А потом в один день человек вдруг переродился. Ее быт надломил. Я пытался ее спасти. Сначала не понимал, что происходит. Пришлось, в общем, мне уйти. Ариша осталась с мамой», — признавался Сайфулин в программе «Судьба человека».

Спустя время артист забрал дочь у бывшей жены. Сейчас его наследница живет с мужем на Сардинии в Италии.

«Она поступила в Щукинское училище и вскоре влюбилась в парня из Италии. Через полтора года перед ней встала дилемма: выйти замуж и уехать в Италию или остаться оканчивать училище. Я посоветовал выбрать первое. Сейчас она живет на острове Сардиния. Любима и мужем, и его семьей. Если ссорится со своим Антонием, бежит к его родителям — отогреваться. Или остывать. У них собственный магазин. В нем Ариша и работает», — отмечал артист.

Вторая жена актера — Наталья Сагал, дочь актера Даниила Сагала. Она младше его на 10 лет.

В браке родилась дочь Анастасия. Она строит карьеру продюсера.

«В нашей семье главная Настя. Ее слово — закон. Она шустрая. Настя очень открытый, замечательный человек», — рассказывал Сайфулин.

Чем сейчас занимается Сайфулин

Геннадий Сайфулин продолжает творческую деятельность.

В феврале 2024 года состоялась премьера мелодрамы «Он+Она», съемки которой были начаты еще в 2020 году. В ленте артист сыграл роль бухгалтера.

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