Похудевшая жена Певцова посетила премьеру «Он + Она» с повзрослевшим сыном Актриса Ольга Дроздова появилась на премьере фильма «Он + Она» с сыном Елисеем

Фото: Пресс-служба «Кинотайм»

Актриса Ольга Дроздова с сыном Елисеем

Актриса Ольга Дроздова посетила закрытую премьеру фильма «Он + Она» Александры Франк вместе со своим 16-летним сыном Елисеем. Светский показ состоялся 22 февраля в киноцентре «Октябрь», первыми посмотреть картину также пришли актеры Катерина Шпица, Яна Поплавская, Геннадий Сайфулин, Ольга Филиппова, Екатерина Седик, Анна Калашникова, Михаил Мухин, Ксения Аверьянова, а также фигурист Александр Энберт и другие знаменитости, передает корреспондент NEWS.ru.

На мероприятии 58-летняя Дроздова предстала перед публикой в отличной форме. Многие отметили, что актриса похудела и похорошела. Для выхода в свет она выбрала оверсайз жакет в полоску в сочетании с платьем-сорочкой и сапогами. На красной дорожке актрису сопровождал сын Елисей от актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова. Молодой человек надел темный пиджак и джинсы.

Мелодрама «Он + Она» снята в стиле киноальманаха и состоит из пяти разных жанровых новелл, рассказывающих о любви мужчины и женщины. Режиссер фильма Александра Франк подчеркнула, что для нее этот фильм важен не только потому, что является ее дебютным полнометражным фильмом, но и из-за ее личного уважения к советскому кино.

В 2021 году Певцов сообщил, что Дроздова покинула театр «Современник» после более 30 лет работы. По его словам, она ушла из актерской профессии ради воспитания сына. Сама актриса объясняла, что набрала вес и почти не выходит в свет после ухода из «Современника», поскольку ее подкосила смерть близких людей, к которым она отнесла и главу театра Галину Волчек.