Хвала Зеленского, угрозы, попытка эмиграции: как живет Марина Куделинская

Фото: Социальные сети

Марина Куделинская

Актриса театра и кино Марина Куделинская наиболее известна ролями в сериалах «Проклятый рай», «Маруся», «Улыбка пересмешника». Чем сейчас занимается артистка, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Марина Куделинская

Куделинская родилась 26 ноября 1964 года в городе Скопине Рязанской области в семье театральных режиссеров. Она окончила Ярославский государственный театральный институт и более 20 лет служила в театре «Сатирикон», на сцене которого играла в спектаклях «Избранное», «Что наша жизнь?», «Голый король», «Трехгрошовая опера» и других.

В кино актриса дебютировала в 28 лет в картине украинского производства «Диссоната», следующую роль сыграла спустя 13 лет в сериале «Рублевка Live». Затем Куделинская появилась в главной роли — хозяйки борделя Марго — в ленте «Проклятый рай» и играла второстепенных персонажей в картинах «Королева льда», Любка», «Брак по завещанию», «Маруся», «Условия контракта», «Метод Лавровой», «Любовь по приказу», «Интерны». Всего в фильмографии артистки около 100 работ.

Что известно о личной жизни Куделинской

Марина Куделинская была несколько раз замужем. Первый раз она официально оформила отношения с актером Кириллом Дубровицким. С ним она развелась из-за романа с коллегой Сергеем Виноградовым. Позднее пара обвенчалась, но отношения распались.

«Это был страшный грех, мы его долго отмаливали. Я бросила мужа, он — жену, мы оба ушли из театра, сделали спектакль на немецком языке и хотели эмигрировать в Германию. Я за ним шла, куда бы он ни сказал. В итоге, когда нужно было уезжать, он просто не пришел», — рассказывала актриса.

Вторым мужем актрисы был Геннадий Белекович, владелец службы «Секс по телефону», в которой какое-то время работала Куделинская. В третий раз артистка вышла замуж за Андрея Владимирова. В 1996 году у них родился сын Григорий. Спустя девять лет брака супруги развелись.

Куделинская признавалась, что, помимо официальных браков, у нее были многочисленные романы, в том числе с представителем криминального мира.

«Когда я ему сказала, что не буду с ним жить, он связал мне руки, побрил брови и постриг меня. А однажды Влад привязал меня к дереву — тогда он хотел меня застрелить!» — делилась она в программе «Судьба человека».

Фото: Социальные сети Марина Куделинская

Что Куделинская говорила про Владимира Зеленского

Марина Куделинская в период избрания актера Владимира Зеленского президентом Украины в студии шоу «Привет, Андрей» выразила надежду, что он сможет изменить ситуацию в стране.

«Мне кажется, что это хорошо, когда вот такой молодой и талантливый врывается в какую-то старую утварь и все вот это выветривает. Во всяком случае у всех сейчас на Украине такая надежда. Конечно, Владимир очень талантлив. Он купил всю публику. Большинство во всяком случае. У него нет такого, что он ходит с приподнятым подбородком», — заявила Марина Куделинская.

Вместе с Зеленским Куделинская работала на съемках фильма «Любовь в большом городе — 3». По словам артистки, ей нравится логика шоумена и его внимательность.

«Он довольно простой человек. Безумно обаятельный и гениальный шоумен и артист. Все, кто с ним снимался, должны о нем рассказывать с улыбкой на лице, потому что он излучает позитив», — сказала она.

Чем сейчас занимается Марина Куделинская

Марина Куделинская в настоящий момент является членом Союза театральных деятелей Российской Федерации, работает ведущей на радио и телевидении и продолжает сниматься в кино.

В 2023 году с ней на экраны вышли ленты «Холодное блюдо», «Одиночества. Нет», «Ты в моем сердце». На настоящий момент актриса задействована в съемках сериала «Бородатый нянь».

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