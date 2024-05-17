Киев, муж — критик СВО, новые проекты: как живет актриса Анна Арефьева

Фото: Социальные сети

Анна Арефьева

Актриса Анна Арефьева активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни, высказывалась ли артистка об СВО?

Чем известна Арефьева

Анна Арефьева родилась 24 августа 1987 года в Санкт-Петербурге в семье актеров Алексея Арефьева и Елены Ложкиной. Ее тетя — народная артистка РСФСР Ирина Соколова, бабушка и дедушка тоже актеры.

«Моя прабабушка всю жизнь была швеей в бродячем театре. По рассказам мамы и тети Иры, даже во сне ее нога по привычке двигалась, словно нажимала на педаль швейной машинки. Прабабушка много лет шила всю одежду для тети и моей мамы», — рассказывала Арефьева.

Она окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Арефьева снималась в картинах «Гончие», «Храни меня дождь», «Литейный, 4», «Агент особого назначения», «Пятая группа крови», «Предатель», «Жажда», «Берега моей мечты», «Лекарство против страха», «Узнай меня, если сможешь», «Офицерские жены», «Милицейская сага», «Кумир», «Жизнь, по слухам, одна», «Гений», «Реализация», «Блондинка» и других.

Всего в ее фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Арефьевой

Анна Арефьева замужем за украинским актером Виталием Салием. Они познакомились в Киеве, где Арефьева побывала на его спектакле.

«Первый раз в жизни не постеснялась зайти за кулисы, нашла Виталия в курилке и сказала ему спасибо. Вскоре меня утвердили в военный сериал „Офицерские жены“. Через месяц я снова прилетела на съемки в Киев, спустилась из своего гостиничного номера, села в машину на заднее сиденье, впереди сидел молодой человек в темных очках — это был Виталий, но я его не узнала. Оказалось, его тоже пригласили в этот фильм, причем он играл солдата, влюбленного в мою героиню-радистку», — вспоминала артистка.

На съемках сериала «Офицерские жены» у актеров начался роман. В 2014 году Салий сделал Арефьевой предложение руки и сердца.

Фото: Социальные сети Анна Арефьева

«В начале сентября 2014 года я впервые приехала к Виталию в Киев в гости. От вокзала он привез меня к какому-то высоченному зданию. Внизу нас встретила девушка, проводила к лифту. Мы поднялись на крышу, там играл скрипач, был накрыт столик со свечами, я расплакалась от неожиданности и подумала, что это просто сюрприз. Мы ели, наслаждались музыкой, Виталий пригласил меня на танец и в какой-то момент достал кольцо и спросил: „Скажешь „да“?» Через два месяца мы поженились», — рассказывала она.

В 2017 году у супругов родился сын Данила.

В 2022 году Арефьева перестала публиковать снимки с мужем в соцсетях. Поклонники предположили, что пара рассталась, однако официального подтверждения этой информации нет.

Что Арефьева говорила о спецоперации

Анна Арефьева не высказывалась о спецоперации, однако 25 марта 2022 года она опубликовала фотографию с мужем, украинским актером Виталием Салием, и подписала ее: «Самый страшный месяц». Возможность комментирования поста она отключила.

Арефьева не дает комментариев об СВО, но Салий перестал сниматься в российских проектах в 2022 году. В соцсетях артист делает публикации об украинских постановках и называет РФ «агрессором». Также он занимается сбором денег. Свой микроблог Салий теперь ведет исключительно на украинском языке.

Чем сейчас занимается Арефьева

Анна Арефьева продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Семейный портрет», «Время и семья Конвей», «Идиот. Возвращение», «Антигона», «Сирано де Бержерак» и «У ковчега в восемь».

В 2023 году актриса снялась в мини-сериалах «Дурочка Надя» и «Одна тень на двоих». В скором времени также должна выйти картина «Любовь Советского Союза» с ее участием.

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