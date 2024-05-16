Пресняков впервые заговорил о сыне после его отъезда в США Пресняков рассказал, что у уехавшего в США сына Никиты все нормально

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Владимир Пресняков

Владимир Пресняков рассказал, что у его старшего сына Никиты, который уехал в США в конце 2022 года, все нормально, сообщает портал «7Дней». Он добавил, что поддерживает связь с ним.

Конечно, я общаюсь, это же мой сын. <...> Он пытается что-то делать, да. Хочу, чтобы все получилось. <...> Вроде все нормально, — сказал Пресняков.

Он отметил, что ему известно о творческой деятельности Никиты. Тот собрал группу и уже дал концерт для русскоязычной публики, готовится к новому выступлению.

Ранее певица Кристина Орбакайте сделала важное заявление ради своего сына и внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова. Звезда в соцсетях рассказала о скидках на билеты на выступления молодого человека, сделав ему рекламу.

Пресняков анонсировал гастроли в США, но концерты оказались на грани срыва, так как спрос на билеты был невысок. Ради возможности выступить музыкант объявил о распродаже, сделав скидку — 20% первоначальной стоимости.

Также сообщалось, что Никита зарабатывает на жизнь в США, перепевая хиты группы «Би-2» и Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в ночных клубах. В частности, он провел посвященный 8 Марта концерт в Rain Nightclub в Лос-Анджелесе. Билеты на вечеринку стоили $40 (около 3665 рублей) для мужчин, женщинам вход был бесплатный.